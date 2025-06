Filho de Ancelotti, Davide é o novo auxiliar da Seleção Brasileira

Nesta sexta-feira, por meio de um comunicado oficial, a CBF anunciou que Davide Ancelotti, filho do atual treinador da Seleção Brasileira, é o novo auxiliar técnico da Amarelinha. O italiano de 35 anos chega a São Paulo, onde o Brasil está concentrado, neste final de semana.

Davide iniciou sua trajetória em 2015, quando foi contratado junto ao Napoli, da Itália. Desde então, sempre incorporando a comissão de seu pai, trabalhou no Everton, no Bayern de Munique e no Real Madrid.