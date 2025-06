Fifa reembolsa torcedores após reduzir preço dos ingressos do Super Mundial

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Fifa iniciou um processo de reembolso parcial aos torcedores que compraram antecipadamente ingressos para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Muitos desses ressarcidos são sócios dos times brasileiros participantes da competição: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

O que aconteceu

A Fifa havia atendido uma demanda para oferecer benefícios aos associados dos clubes. Com isso, foi priorizada uma venda para esta categoria assim que se abriu a comercialização.

Tais torcedores tinham o direito de comprar no início da fila para setores do estádio destinados exclusivamente aos seus times. Além disso, o benefício também permitia comprar uma maior quantidade de ingressos.

Ocorre, porém, que a Fifa decidiu reduzir os valores das entradas recentemente dada à baixa procura. Com isso, quem comprou por agora conseguiu pagar, em alguns casos, até US$ 100 (R$ 559 na cotação atual) a menos do que os que haviam comprado antes.

Nesta semana, parte dos torcedores começou a receber o reembolso referente à diferença de valores. O UOL, por exemplo, conversou com um torcedor do Fluminense que foi ressarcido em 50% dos valores pagos anteriormente para os jogos contra Ulsan e Mamelodi Sundowns, pelo Grupo F. A partida contra o Borussia Dortmund, porém, ainda não foi reembolsada.

Estão devolvendo metade do que eu paguei por seis ingressos. Com isso, agora os jogos contra Ulsan e Mamelodi saíram cada um por US$ 47 (R$ 263 na cotação atual), que é o preço que estão vendendo agora. Só falta o Borussia, onde também paguei US$ 150 (R$ 839 na cotação atual), mas os caras não mandaram nada ainda

Guilherme Moreira, torcedor do Fluminense, ao UOL

Veja o email de reembolso enviado pela Fifa aos torcedores

"Prezado(a) Torcedor(a),

Você está recebendo esta comunicação porque adquiriu um ou mais Ingressos para Torcedores do Clube para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025?.

Como você efetuou a compra antecipada de seu(s) Ingresso(s) para Torcedores do Clube, a FIFA Ticketing emitirá um reembolso parcial como forma de agradecimento pelo seu comprometimento e apoio antecipados. Nenhuma ação é necessária da sua parte.

Para visualizar seu reembolso:

Para mais detalhes sobre o seu reembolso parcial, acesse sua conta FIFA Ticketing.

Para visualizar seus ingressos:

Visualize seus ingressos acessando o aplicativo FIFA Club Cup 2025?. Observação: devido a esta atualização, você receberá um novo e-mail assim que seu(s) ingresso(s) for(em) restaurado(s) no aplicativo FIFA Club Cup 2025?. Seus ingressos e os ingressos de seus convidados, se aplicável, podem desaparecer temporariamente durante o processo de atualização. Nenhuma ação é necessária da sua parte ou da parte de seus convidados, e seus assentos, bem como os assentos de seus convidados, permanecerão inalterados.

O reembolso parcial será emitido para o mesmo cartão de pagamento utilizado na compra do(s) Ingresso(s) Torcedor(es) do Clube afetado(s). Você, como comprador do Ingresso Torcedor(es), receberá um reembolso parcial por todos os Ingressos Torcedor(es) do Clube afetados que adquiriu, incluindo aqueles que enviou ao(s) seu(s) convidado(s). Entraremos em contato para obter informações bancárias atualizadas caso o reembolso parcial não possa ser processado no cartão de pagamento original.

Observe que este reembolso parcial é emitido a você a critério da FIFA Ticketing. Este reembolso parcial não cria uma oferta ou obrigação para a FIFA Ticketing de fornecer a você (ou a outros compradores de ingressos para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025?) quaisquer reembolsos ou compensações adicionais por quaisquer ingressos adicionais para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025? (incluindo quaisquer Ingressos Torcedor(es) do Clube para os quais você não esteja sendo parcialmente reembolsado), a menos que exigido pelos termos e condições da FIFA Ticketing aplicáveis

Observe que a FIFA Ticketing não se responsabiliza por quaisquer diferenças no reembolso recebido devido a taxas de câmbio e/ou tarifas bancárias que possam ser cobradas.

Obrigado por reservar antecipadamente! Aguardamos sua visita em breve".