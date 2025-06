Ex-campeão do UFC reprova possível 'title shot' para Yair Rodriguez

A possível escolha de Yair Rodriguez como próximo desafiante ao cinturão dos pesos-pena (66 kg) do UFC não agradou a todos. Ex-campeão dos pesos-galos (61 kg), Aljamain Sterling demonstrou insatisfação com os rumos da divisão e criticou abertamente a chance de o mexicano disputar novamente o título.

Em entrevista ao canal 'Home of Fight', o norte-americano afirmou que a possível luta não se justifica do ponto de vista esportivo, especialmente considerando que Rodriguez acumula duas derrotas nas últimas três apresentações - uma delas, inclusive, diante de Alexander Volkanovski, atual dono do cinturão. Embora o australiano tenha confirmado que as negociações estão em andamento, o confronto ainda não foi oficializado pelo UFC.

"Se derem para o Yair, com todo respeito ao Yair, isso é um absurdo. Mas ele é popular... Eu não sou o UFC, não sou quem comanda a empresa. Esses caras têm todas essas métricas e estratégias que usam para promover as lutas. Eu sempre fui o cara que acredita no mérito. Tive que ralar muito. Vi muitos atletas batalharem duro e não terem a chance que mereciam", disparou Sterling.

Injustiça

Recém-chegado à divisão dos penas, Sterling estreou em abril da última temporada com vitória Calvin Kattar e, em seguida, foi derrotado por Movsar Evloev. Para ele, o russo - ainda invicto no MMA - seria o nome mais merecedor de uma chance pelo título. O ex-campeão pontuou que, muitas vezes, o desempenho dentro do cage não é o principal critério adotado pela organização.

"Quando você entende que nem tudo é sobre vencer lutas, consegue fazer as pazes com isso. Mas para o peso-pena, achei que deveria ser o Movsar", completou.

Em busca de afirmação na nova categoria, o atleta revelou que deseja enfrentar nomes relevantes, que agreguem valor à sua trajetória rumo ao topo. Entre os possíveis adversários mencionados estão o brasileiro Diego Lopes, Brian Ortega e Lerone Murphy.

