Enzo Díaz supera concorrência e vive maior sequência como titular no São Paulo

Enzo Díaz se firmou na lateral esquerda do São Paulo. O argentino tem sido peça importante no time de Luis Zubeldía e vive sua maior sequência como titular no Tricolor.

Na derrota para o Bahia, o defensor de 29 anos chegou ao seu sexto jogo seguido como titular no Tricolor. Ele disputou todos os 90 minutos das últimas seis partidas da equipe na temporada.

Além disso, o lateral figura como o terceiro jogador do elenco são-paulino com mais minutos no ano, atrás apenas do volante Alisson e do goleiro Rafael. Ao todo, o argentino soma 2098 minutos em campo.

Enzo Díaz chegou ao São Paulo no início do ano para reforçar o lado esquerdo da lateral, que se enfraqueceu após a saída de Welington. O atleta rapidamente ganhou a confiança de Zubeldía e o status de titular nos primeiros jogos.

No entanto, ele ganhou concorrência posteriormente com a chegada de Wendell, tratado como o principal reforço do clube são-paulino para a temporada, e chegou a iniciar seis jogos no banco de reservas.

Apesar disso, Wendell não conseguiu despontar em campo e ainda não ganhou a confiança da torcida. Enzo, por sua vez, apresentou boas atuações, especialmente no aspecto defensivo, e superou a concorrência com o companheiro de posição.

O lateral espera manter o bom momento no Tricolor no próximo dia 12, quando o São Paulo recebe o Vasco, no Morumbis. O duelo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 21h30 (de Brasília).