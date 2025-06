Entenda qual postura o Santos decidiu adotar para a janela de transferências

Afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Santos procura por reforços no mercado. A diretoria, contudo, não vai fazer contratações por atacado. A alta cúpula entende que é preciso apenas realizar alguns ajustes pontuais no elenco.

"Não podemos esquecer que o Santos vem da Série B. O Santos não está em um planejamento onde já estava na Série A com seus dividendos, recursos financeiros e plantel. Tínhamos um plantel para a disputa da B, reformulamos. Tínhamos uma comissão técnica, entendemos que deveria ser alterada e assumiu uma nova. Entendemos que o Santos tem um bom elenco", disse o presidente Marcelo Teixeira ao SporTV.

"Todos acreditam que a classificação que o Santos está não está de acordo com o elenco que o Santos tem. A mudança de filosofia para o Cleber já está se refletindo na questão técnica, como foi visto no jogo contra o Botafogo. O Santos tem fôlego", completou.

Para liderar as negociações, o Alvinegro Praiano contratou Alexandre Mattos, que ocupará o cargo de executivo de futebol. Ele assume o posto de Pedro Martins, ex-CEO do clube que pediu demissão no final do mês passado.

"O Mattos está atuando. Vamos usar bem essa janela, com entradas e saídas. Não é fortalecer o elenco. O elenco é muito forte. Cabe ajustar bem, que é o que a comissão vem fazendo dentro de campo e o executivo de futebol vai fazer fora. A ideia é equilibrar bem o elenco. temos carências nítidas em posições pontuais. Queremos fazer essas reposições para usar esses 30 dias e voltar do Mundial com um trabalho em campo e o grupo fortalecido", finalizou Teixeira.

Mattos está alinhado com o novo chefe. O dirigente, aliás, ainda entende que é possível recuperar alguns jogadores que estão em baixa no atual elenco.

"Já conversei com algumas pessoas e vi os jogos. O Santos tem um elenco bom, como todo clube no mundo, pode ter um ajuste ou outro. Temos nossos reforços aqui dentro, que é nossa base, e alguns jogadores que podem melhorar", declarou o ex-Cruzeiro.

No começo do ano, o Peixe contratou 11 jogadores: Rollheiser, Thaciano, Tiquinho Soares, Zé Rafael, Neymar, Luisão, Deivid Washington, Veron, Barreal, Zé Ivaldo e Leo Godoy.

A grande estrela, claro, é Neymar. O meia-atacante chegou no final de janeiro e está com o contrato para vencer. O vínculo é até o final de junho e a renovação ainda está em aberta. Marcelo Teixeira está conversando com o estafe do astro e crê em um desfecho feliz para os santistas.

Além das chegadas, a ideia também é negociar atletas pouco aproveitados. Leo Godoy, por exemplo, foi liberado para defender o Independiente, da Argentina. O lateral direito estava emprestado pelo Athletico-PR.

Enquanto a diretoria trabalha nos bastidores, a comissão técnica treina o elenco para o duelo com o Fortaleza. O jogo será na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O embate será um confronto direto contra a zona do rebaixamento. No momento, o Alvinegro Praiano está na 18ª colocação, com oito pontos, dois a menos que o Fortaleza, que está em 17º.