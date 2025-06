Em duelo de gigantes, Jannik Sinner vence Novak Djokovic e avança à final de Roland Garros

Em uma verdadeira aula de tênis, o italiano Jannik Sinner venceu o sérvio Novak Djokovic por 3 sets a 0 nesta sexta-feira, carimbando sua vaga à final da chave simples masculina de Roland Garros. O atual número um do mundo ganhou a partida após três horas e 16 minutos de jogo, com parciais de 6/4, 7/5 e 7/6.

Apesar de não ter perdido vencido nenhum set, Djokovic não deu vida fácil ao italiano. Entretanto, ao longo do jogo, o sérvio de 38 anos foi demonstrando sinais de cansaço e saiu derrotado.

Mais cedo nesta sexta-feira, o número dois do mundo, Carlos Alcaraz, bateu o italiano Lorenzo Musetti e avançou à final de Roland Garros. O espanhol é o atual campeão do Grand Slam. Do outro lado, é a primeira final no saibro de Paris para Jannik Sinner.

A grande final da chave simples masculina de Roland Garros, entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner é neste domingo, em horário a definir.

O jogo

Primeiro set (46 minutos)

Como esperado, o primeiro set começou muito equilibrado. Djokovic venceu dois dos três primeiros games, mas logo viu Sinner virar com direito a uma quebra de serviço. O sérvio continuou em cima e não deixou o italiano abrir vantagem. Entretanto, Sinner teve tranquilidade e manteve a intensidade, e venceu o primeiro set por 6 a 4.

Segundo set (Uma hora e 13 minutos)

O segundo set foi ainda mais equilibrado. Nenhum tenista conseguiu abrir larga vantagem, com a diferença se mantendo na margem de um game. Sinner conseguiu duas quebras, sendo a última fundamental. Por sua vez, Djoko também quebrou o serviço do italiano uma vez. Após uma reta final equilibrada, Sinner fechou o segundo set em 7 a 5.

No intervalo para o terceiro set, Djokovic pediu atendimento médico na quadra. O tenista sérvio de 38 anos mostrou sinais de desgaste após quase duas horas de jogo.

Terceiro set (Uma hora e 11 minutos)

Sem quebras, o terceiro set envolveu muita tensão. Após cada tenista confirmar seu serviço, Djokovic teve dois set-points na mão, mas desperdiçou as chances. O sérvio conseguiu o 6 a 5, mas novamente não fechou. Com o serviço, Sinner levou o set ao tie-break.

Por fim, Sinner abriu logo 3 a 0 de vantagem no tie-break e administrou a vantagem ao longo dos pontos. O italiano venceu por 7 a 3.