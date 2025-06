Brasil alcança 99% de chance de vaga direta na Copa; veja tabela e cenários

Do UOL, em São Paulo

A 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas terminou, e os resultados mantiveram apenas uma seleção, a Argentina, matematicamente garantida na Copa do Mundo de 2026. As seis primeiras colocadas garantem vaga direta após as 18 rodadas, e a 7ª colocada vai para a repescagem.

O que os números dizem?

O UOL recorreu a Gilcione Nonato Costa, professor de matemática da UFMG, para analisar o panorama da seleção na tabela. Os comandados de Carlo Ancelotti podem garantir a vaga direta na terça, quando encaram o Paraguai na Neo Química Arena: uma vitória em Itaquera, somada a um revés da Venezuela sobre o Uruguai, já carimba o passaporte.

O Brasil tem 99% de chance de classificação direta à Copa de 2026, segundo as estatísticas. Há ainda 0,99% de probabilidade de a delegação pentacampeã acabar na repescagem.

Além da confirmada Argentina, o Equador e o Paraguai também estão virtualmente garantidos. A situação do Uruguai, que fecha o top 5, é outra que deve participar do mundial.

Por outro lado, Peru e Chile vivem situações desesperadoras. Os lanternas das Eliminatórias, que venceram só duas vezes cada em 15 jogos, não reúnem mais qualquer chance de classificação direta — só um milagre na repescagem pode salvar um deles.

Os 99% nas chances do Brasil se devem a alguns fatores: na 17ª rodada, por exemplo, a Venezuela enfrentará a líder Argentina fora de casa, e o Brasil recebe o lanterna Chile. Outra razão está no fato de a Colômbia enfrentar a Argentina já nesta terça. Em condições normais, portanto, o Brasil ficará entre os seis primeiros colocados. Aliás, uma vitória contra o Paraguai na próxima rodada pode garantir a vaga matematicamente Gilcione Nonato Costa

Veja chances de classificação direta

Argentina - 100% (0% para repescagem)

Equador - 99,92% (0,08% para repescagem)

Paraguai - 99,84% (0,16% para repescagem)

Brasil - 99% (0,99% para repescagem)

Uruguai - 97% (2,9% para repescagem)

Colômbia - 91,8% (7,6% para repescagem)

Venezuela - 11% (77,9% para repescagem)

Bolívia - 1,4% (9,8% para repescagem)

Peru - 0% (0,38% para repescagem)

Chile - 0% (0,07% para repescagem)

Como está a tabela?

1 - Argentina: 34 pontos (saldo +19)

2 - Equador: 24 pontos (saldo +8)

3 - Paraguai: 24 pontos (saldo +4)

4 - Brasil: 22 pontos (saldo +4)

5 - Uruguai: 21 pontos (saldo +5)

6 - Colômbia: 21 pontos (saldo +4)

7 - Venezuela: 18 pontos (saldo -3)

8 - Bolívia: 14 pontos (saldo -17)

9 - Peru: 11 pontos (saldo -11)

10 - Chile: 10 pontos (saldo -13)

Quais os jogos da próxima rodada?