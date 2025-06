Dembélé se machuca e vira dúvida para jogo entre PSG e Botafogo no Mundial

Imagem: Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O atacante Dembélé, principal nome do PSG na temporada, sofreu uma lesão e virou dúvida para o jogo da equipe francesa contra o Botafogo, no Super Mundial de Clubes.

O que aconteceu

Dembélé sofreu uma lesão na coxa esquerda. Ele sentiu o problema durante a derrota da França para a Espanha, por 5 a 4, ontem, pela Liga das Nações da Uefa.

O atacante deve voltar entre duas e três semanas. Existe a possibilidade dele, inclusive, não se recuperar a tempo de jogar o Mundial. A previsão foi divulgada pela imprensa francesa.

O jogador voltará ao PSG e iniciará o tratamento do problema. Ele não participará do jogo da França contra a Alemanha, neste final de semana, pela disputa do terceiro lugar da Liga das Nações.

Dembélé perderá o jogo contra o Atlético de Madri. O PSG estreia contra o clube espanhol no Mundial, no dia 15 deste mês. O duelo contra o Botafogo está marcado para o dia 19.

Barcola foi outro jogador do PSG a se lesionar na seleção francesa. Ele sentiu um problema após levar uma pancada no joelho direito, não jogará contra a Alemanha, mas não preocupa, por ora, para o Mundial.