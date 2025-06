Defesa em alta, Cunha elogiado e Raphinha de volta: os recados de Ancelotti

Do UOL, em Guayaquil (EQU)

O técnico Carlo Ancelotti falou pouco, mas deu alguns recados após o empate de 0 a 0 entre Brasil e Equador, ontem, em Guayaquil. A seleção pode ter mudanças diante do Paraguai, terça-feira, na Neo Química Arena.

O capitão está definido

Sem rodeios, Ancelotti definiu Marquinhos como capitão. Casemiro, que está de volta à seleção, terá de esperar.

O UOL apurou que Marquinhos foi comunicado de forma simples. O assunto não se alongou.

Marquinhos foi o capitão dos últimos anos. Não precisávamos mudar

Defesa em alta

Ancelotti viu o sistema defensivo como ponto forte do empate com o Equador. Ele destacou algumas vezes que os donos da casa não criaram chances claras.

A tendência, então, é que Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro e Alex Sandro sejam mantidos. A defesa seguiria com a proteção de Casemiro.

A nível defensivo fizemos um jogo muito bom, com boa atitude, organização. Boa pressão ofensiva às vezes. Não concedemos oportunidades praticamente. Isso foi o bom

Ataque preocupa

O sistema ofensivo foi questionado. Ancelotti admitiu os problemas no "último terço".

O técnico italiano destacou Vini como o melhor. E só citou Estêvão e Richarlison pela dedicação para defender.

Quem ganhou pontos foi Matheus Cunha. Ele substituiu Richarlison e deu mais "controle de jogo", na visão de Ancelotti.

São dois jogadores diferentes. Com Matheus ficamos mais com a bola, com Richarlison é mais profundidade. Não chegaram boas bolas para ele, vinha jogando bem. Foi determinante a nível defensivo

Ancelotti disse que o Brasil precisa controlar mais o jogo contra o Paraguai. E destacou que o time ficou mais com a bola com Matheus Cunha diante do Equador. O novo atacante do Manchester United parece ter chance de ser titular.

Contra o Paraguai vai ser diferente, teremos mais chances de controlar. Temos que ter mais ritmo, mobilidade e intensidade. Vamos ver isso na nossa casa

Quem sai para entrar Raphinha?

No fim da entrevista, Ancelotti lembrou da falta que fez Raphinha. Ele estava suspenso por ter levado dois cartões amarelos.

O destaque do Barcelona deve ser titular diante do Paraguai. A dúvida é quem sairia do time.

Se Estêvão sair, Raphinha jogaria aberto pela direita. Ele também poderia entrar na vaga de Richarlison, com uma equipe sem centroavante. Outra alternativa é tirar um dos meio-campistas. Bruno Guimarães ou Gerson, para que Raphinha seja um armador.