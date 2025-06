Defesa de Robinho entra com novo recurso no STF contra prisão por estupro

A defesa do ex-jogador de futebol Robson de Souza, conhecido como Robinho, apresentou nesta tarde mais um recurso ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra sua prisão. Ele foi condenado a nove anos de pena na Itália pelo estupro de uma jovem em 2013.

O que aconteceu

Advogados questionam acórdão do STF que negou pedido de soltura no fim do ano passado. No recurso, chamado de embargo de declaração, a defesa do ex-jogador alega que a decisão do tribunal não aborda pontos que poderiam levar à soltura dele.

Para os advogados, como o Brasil não extradita seus cidadãos para cumprirem pena no exterior, não deveria ser permitido também um brasileiro cumprir aqui uma pena a que foi condenado em outro país. Advogados falam em soberania do Poder Judiciário e apontam que seria uma contradição permitir isso.

A defesa também diz que o acordo de cooperação do Brasil com a Itália não envolveria a possibilidade de um país iniciar a execução de uma condenação determinada pelo outro país. Os advogados alegam que a decisão do STF não abordou esse ponto específico e pedem haja uma revisão para garantir a liberdade de Robinho.

A defesa de Robinho cita as articulações por sanções ao ministro do STF Alexandre de Moraes pelo governo dos EUA. "Ademais, não há de passar despercebido recentes e descabidos avanços de Estados estrangeiros contra a soberania nacional, em especial ao Poder Judiciário brasileiro, tudo a reforçar a inafastável necessidade de se garantir o direito do cidadão de se submeter à jurisdição local, o que vem sendo negado in casu."

O recurso será analisado pelo ministro Luiz Fux, relator do processo no STF. Até agora o tribunal tem negado os recursos da defesa do ex-jogador.

Seria um verdadeiro contrassenso, data maxima venia, negar a possibilidade de extradição, mas permitir que a decisão lá lavrada pudesse ser executada entre nós. Seria o mesmo de dar com uma mão e tirar com a outra.

Defesa de Robinho, em recurso apresentado hoje ao STF

Condenação homologada pelo STF

No ano passado, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) homologou a sentença italiana e entendeu que Robinho poderia cumprir a pena de prisão no Brasil. Ele está detido desde março e vem recorrendo, sem sucesso, para tentar sair da cadeia.

Ao analisar a prisão, o STF entendeu que não houve nenhuma ilegalidade. O Supremo não viu nenhum problema na decisão do STJ e manteve o cumprimento da pena de Robinho. A defesa questiona justamente essa decisão na tentativa de soltar o ex-jogador.