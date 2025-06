Cuiabá vence lanterna Paysandu e emenda 3º triunfo seguido na Série B

Nesta sexta-feira, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá recebeu o Paysandu na Arena Pantanal e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por

Com o resultado positivo, o Dourado emendou a terceira vitória seguida na competição e alcançou 21 pontos. Assim, ultrapassou o Coritiba, que empatou com o Botafogo-SP na rodada, e assumiu a terceira posição. O Paysandu, por sua vez, seguiu na última colocação, com os mesmos quatro somados. O time paraense, que ainda não venceu nesta edição da Série B, perdeu a sétima partida.

O Cuiabá retorna aos gramados no próximo dia 15 de junho (domingo), contra o Novorizontino, pela 12ª rodada da Série B. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Pela mesma rodada da competição nacional, mas na sexta-feira (13), o Paysandu recebe o Botafogo-SP, no Mangueirão. O jogo será realizado às 21h35.

O gol do Cuiabá saiu aos 36 minutos da etapa final, com Lucas Mineiro. O atleta recebeu na entrada da área e finalizou, sem chances de defesa para Gabriel.