Cuiabá vence a terceira seguida, se mantém no G-4 da Série B e aumenta o drama do Paysandu

O Cuiabá defendeu sua posição dentro do grupo de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. De tanto persistir, conseguiu furar a retranca e engatou a terceira vitória seguida, desta contra o Paysandu por 1 a 0, nesta sexta-feira, em duelo válido pela 11ª rodada. Lucas Mineiro, na reta final da partida, marcou o único gol na Arena Pantanal.

Foi a terceira vitória seguida do Cuiabá, que ,de quebra, ainda ganhou uma posição dentro do G-4, subindo para o terceiro lugar, com 21 pontos. Enquanto isso, o Paysandu segue sendo o único time que não venceu na competição, amargando a última colocação, com apenas quatro pontos.

Sabendo da importância do resultado, o Cuiabá pressionou no início do duelo. Com marcação alta, por pouco Max não surpreendeu o goleiro Gabriel bloqueando o chute. Logo depois, Derik Lacerta driblou o goleiro, mas Lucas Freitas apareceu para salvar o Paysandu.

O time paraense era reativo e, quando teve a posse de bola, pouco foi efetivo, em chutes de longa distância sem direção. No último lance da primeira etapa, Mateusinho recebeu na área e mandou para as redes. O gol foi anulado por impedimento, posteriormente confirmado pelo VAR.

O Cuiabá voltou com a mesma postura para o segundo tempo. Formando uma blitz. Pelo alto, Derik Lacerda cabeceou e Gabriel Mesquita fez boa defesa. Depois, em nova jogada aérea, Juan Christian e David tiveram os chutes bloqueados em sequência em uma muralha do Paysandu formada na pequena área.

Com o passar do tempo, o Cuiabá trocava passes buscando furar a retranca adversária. O jeito foi arriscar de longe. Foi o que fez Lucas Mineiro, em chute rasteiro da meia lua para abrir o placar, aos 37 minutos. O Paysandu que estava satisfeito com o empate, até tentou sair para o jogo na reta final, mas o Cuiabá conduziu a vitória até o fim.

O Cuiabá volta a campo no próximo domingo (dia 15), às 16h, quando visita o Novorizontino no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Já o Paysandu atua na próxima sexta-feira (dia 13), às 21h35, diante do Botafogo-SP, no Mangueirão, na capital paraense.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 0 PAYSANDU

CUIABÁ - Mateus Pasinato; Mateusinho, Guilherme Mariano, Alan Empereur e Léo Ataíde (Marcelo Henrique); Denilson (Jadson), De Lucca e Max (David); Derik Lacerda, Edu Júnior (Alisson Safira) e Juan Christian (Lucas Mineiro). Guto Ferreira.

PAYSANDU - Gabriel Mesquita; Reverson, Lucas Freitas, Novillo e PK (Edilson Júnior); Leandro Vilela, Matheus Vargas e Marlon Douglas (Arthur Monteiro); Rossi, Jorge Benítez (Wendel Júnior) e Marcelinho (Petterson). Técnico: Sandro Forner (interino).

GOL - Lucas Mineiro, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Juan Christian e Guilherme Mariano (Cuiabá); Leandro Vilela, Wendel Júnior e Marlon Douglas (Paysandu).

ÁRBITRO - Marcello Ruda Neves Ramos (DF).

RENDA - R$ 50.779,00.

PÚBLICO - 3.369 torcedores.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).