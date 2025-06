Cuiabá e Novorizontino tentam se firmar no G-4 de Série B

A 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue nesta sexta-feira, com mais dois jogos. Os principais destaques do dia ficam para Cuiabá e Novorizontino, que tentam se manter no G-4, zona de acesso, com a Chapecoense de olho em uma vaga entre os primeiros colocados.

Os jogos do dia começam a partir das 19h, quando Novorizontino e Chapecoense fazem um duelo direto por G-4 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior paulista. Com 19 pontos e vindo de três vitórias consecutivas sobre Athletic-MG (2 a 0), Paysandu (3 a 1) e Vila Nova (1 a 0), o time paulista aparece na terceira colocação.

Do outro lado, com 16, em sétimo, a Chapecoense tenta uma vaga entre os quatro primeiros. O time catarinense chega para a partida em momento instável, após vencer o Cuiabá (2 a 1), ser derrotado pelo Avaí (2 a 1) e golear o Amazonas, na última rodada, por 4 a 0.

Pouco mais tarde, às 21h35, o Cuiabá recebe o Paysandu na Arena Pantanal tentando chegar a três vitórias consecutivas, já que bateu Vila Nova (1 a 0) e Athletic-MG (2 a 0) nas últimas rodadas. O time da casa tem 18 pontos, em quarto lugar, contra quatro dos paraenses, na lanterna, e ainda sem vencer no torneio.

O Paysandu passou por uma semana agitada após a derrota em casa, por 1 a 0, para o Criciúma. O técnico Luizinho Lopes foi demitido e Claudinei Oliveira, ex-Londrina, foi contratado. Mas ele não estreia neste jogo, quando o time paraense terá o comando interino de Sandro Forner.

A rodada segue neste sábado, quando América-MG e Ferroviária batalham às 16h, e Avaí e CRB jogam às 20h30, na Ressacada. No domingo, a partir das 16h, Goiás e Volta Redonda se enfrentam no Hailé Pinheiro, Athletico-PR e Atlético-GO medem forças às 18h na Ligga Arena, e Remo e Operário batalham no Mangueirão, a partir das 19h.

No dia seguinte, a rodada acaba quando às 19h, Criciúma e Vila Nova jogam no Estádio Heriberto Hulse, e às 19h30, Amazonas e Athletic-MG batalham no Carlos Zamith, em Manaus.

Confira os jogos da 11ª rodada:

SEXTA-FEIRA

19h

Novorizontino x Chapecoense

21h35

Cuiabá x Paysandu

SÁBADO

16h

América-MG x Ferroviária

20h30

Avaí x CRB

DOMINGO

16h

Goiás x Volta Redonda

18h

Athletico x Atlético-GO

19h

Remo x Operário-PR

SEGUNDA-FEIRA

19h

Criciúma x Vila Nova

19h30

Amazonas x Athletic-MG