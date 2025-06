Cris Cyborg surpreende e escolhe Julianna Peña como favorita contra Kayla Harrison

A aguardada disputa pelo cinturão peso-galo (61 kg) do Ultimate promete movimentar o card do UFC 316 neste sábado (7). No co-evento principal da noite, a campeã Julianna Peña defende o título contra a desafiante Kayla Harrison - bicampeã olímpica no judô e ex-estrela da PFL. Apesar do favoritismo quase absoluto da americana nas casas de apostas, quem decidiu contrariar as expectativas foi uma das maiores representantes do MMA feminino: a brasileira Cris Cyborg.

Em entrevista ao site 'Bloody Elbow', a atual campeã peso-pena (66 kg) da PFL demonstrou confiança no potencial da 'The Venezuelan Vixen', conhecida por sua resistência e talento no solo. Para Cyborg, o confronto tende a ser resolvido antes do último assalto, com possibilidade de finalização por parte de ambas, embora acredite que Peña reúne os recursos certos para surpreender.

"Acho que a Julianna Peña tem tudo para vencer a Kayla. Ela vai defender as quedas. Contra atletas de judô, é mais fácil pegar as costas. Vai ser uma pequena guerra ali. Vamos ver quem tem o melhor gás e quem vai estar melhor preparada mentalmente", afirmou a ex-UFC.

Combate esperado

Harrison chega ao UFC 316 com um impressionante retrospecto de 18 vitórias e apenas uma derrota, sustentado por sua trajetória dominante na PFL e duas atuações convincentes no octógono do UFC. Sua base no judô e o controle físico que impõe sobre as oponentes a tornam uma das figuras mais perigosas da divisão.

Do outro lado, Peña ainda busca consolidar seu posto no topo. Após conquistar o cinturão em uma vitória polêmica por decisão dividida sobre Raquel Pennington no UFC 307, a campeã carrega a missão de provar que merece o trono. O duelo contra a estreante representa mais do que uma defesa de título - é a chance de reafirmar sua legitimidade como líder da categoria.

