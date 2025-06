Corinthians rescinde com a Bepass sem custos e corre para instalar biometria facial

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira, através de uma nota oficial, a rescisão amigável do contrato com a Bepass. A empresa, que foi representada pela Ticket Hub nas negociações, havia sido contratada pelo clube em abril deste ano para implementar a tecnologia de reconhecimento facial na Neo Química Arena. O processo, entretanto, ainda não foi iniciado.

"O Corinthians agradece a empresa por compreender o estágio delicado em que o processo de implantação da biometria facial encontra-se no momento, numa tratativa conduzida junto a nosso departamento jurídico de forma totalmente amigável e sem qualquer ônus para o clube", afirmou o presidente em exercício do Corinthians, Osmar Stabile.

"A Bepass tomou conhecimento, por meio da nova diretoria do Corinthians, que o clube já contava anteriormente com parceiro para desenvolvimento de biometria facial, em estágio de testes mais avançados. Desta forma, mesmo já tendo realizado alguns investimentos, concordou-se por bem fazer uma rescisão de contrato amigável. Por respeito pelo Corinthians e pelo profissionalismo com que trabalhamos rotineiramente, consideramos esta a melhor solução para o impasse que foi criado. Desejamos sempre o melhor para o Corinthians e deixamos as portas abertas para parcerias no futuro", afirma Ricardo Cadar, CEO da Bepass.

A biometria facial será obrigatória em todos os estádios do Brasil com capacidade superior a 20 mil pessoas a partir do dia 14 de junho, como determina o Artigo 148 da Lei Geral do Esporte (14.597/2023).

Como apurou a Gazeta Esportiva, a tendência é que a LigaTech assuma a responsabilidade de instalar a tecnologia na casa alvinegra. A empresa já cuida do controle de acesso da Neo Química Arena e também presta serviços para o Palmeiras.

A LigaTech, inclusive, já havia fechado um acordo com o Corinthians para o fornecimento dos equipamentos. Porém, como revelou Marcelo Munhoes, ex-chefe de TI (Tecnologia da Informação) do clube durante a gestão Augusto Melo, em entrevista ao ge, o clube desfez o negócio justamente pelo interesse em assinar com a Ticket Hub, que não passou pelo compliance do clube.

O departamento, na época, apontou "red flags" e listou argumentos para sustentar a indicação de que o clube não deveria prosseguir para a contratação da Ticket Hub. A sugestão do compliance, porém, foi ignorada em um primeiro momento, e as negociações continuaram por determinação da cúpula alvinegra, então presidida por Augusto Melo.

Segundo o relatório feito pelo clube em agosto do ano passado, ao qual a Gazeta Esportiva teve acesso, a pontuação de compliance da Ticket Hub foi de 98,25. Tal nota não é um bom indicativo, uma vez que, quanto mais próxima de 100, pior a companhia é em termos de confiança. Muito disso passa, justamente, por Bruno Balsimelli, dono da companhia, que está envolvido em 23 processos judiciais.

O novo contrato com a LigaTech está sendo formulado por Marcelo Munhoes, que retornou à chefia do TI após Osmar Stabile tomar posse interinamente do clube, ao lado de Vinicius Manfredi de Azevedo, superintendente de marketing.

Munhoes acredita que a empresa é uma das melhores opções pelo custo-benefício. Ele entende que a LigaTech oferece um serviço compatível com os custos e, por já ter prestado serviços na Neo Química Arena, demandaria menos tempo para instalar a biometria facial, que precisa ser implementada às pressas em função do curto prazo.

A Imply, por exemplo, apesar de ser apontada pelo compliance como a companhia mais confiável, é mais cara e iniciaria os serviços 'do zero'.

Relação conturbada entre gestão Augusto e LigaTech

A parceria entre Corinthians e LigaTech teve início em 4 de outubro de 2021, durante a gestão Duilio Monteiro Alves. O contrato se estendia até o final de 2023, porém, após a data, já no mandato de Augusto Melo, a empresa seguiu prestando serviços ao clube normalmente. Após negociações, um novo acordo foi firmado até o término de 2024.

A partir de 2025, iniciaram-se conversas para uma nova extensão do vínculo. Em determinado momento chegou-se a um acordo, mas o Timão não assinou o novo contrato. Mesmo assim, a LigaTech aceitou operar as catracas da Neo Química Arena em jogos do Campeonato Paulista, contra o Velo Clube, no dia 19 de janeiro, e Água Santa, no dia 24 do mesmo mês.

O acordo entre as partes previa a instalação da biometria facial, mas a diretoria do Corinthians pediu para retirar a implementação da tecnologia da proposta. No entanto, a esta altura, a LigaTech já havia comprado os equipamentos, gastando cerca de R$ 589 mil. No fim, após idas e vindas, o clube acabou assinando com a Bepass, representada pela Ticket Hub, ignorando as orientações anteriores fornecidas pelo compliance.