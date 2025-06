Corinthians: Dorival usa data Fifa para mergulhar elenco em nova filosofia

Do UOL, em São Paulo

A Data Fifa tem sido um divisor de águas para o elenco do Corinthians sob o comando de Dorival Júnior.

'Intensivão' da confiança

O técnico do Timão tem aproveitado o período de pausa dos campeonatos para ajudar os atletas a "mergulhar" em sua filosofia, tanto de estilo de jogo quanto de vestiário.

Neste período, a preocupação do treinador é recuperar a confiança dos jogadores. O período turbulento fora dos gramados afetou o emocional — e tem sido um dos motivos para o desempenho abaixo do esperado nas partidas. Inclusive, o empate em casa com o Vitória acendeu um sinal de alerta na comissão técnica.

A reportagem apurou que as conversas têm sido positivas, apesar de Dorival ter alguns de seus principais jogadores convocados para a Data Fifa. Memphis Depay, Hugo Souza, André Carrillo, José Martínez, Félix Torres e Romero estão servindo suas seleções.

Ao todo, Dorival ainda terá mais uma semana até o próximo compromisso contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto será no dia 12 de junho, às 20h, na Arena do Grêmio.