Corinthians: Dorival treina com garotos e vê golaço de revelações da base

O Corinthians treinou na manhã de hoje (6), no CT Joaquim Grava, com a presença de seis garotos das categorias de base.

O que aconteceu

Dorival Júnior precisou acionar os atletas do sub-20 para compor o treino. Desfalcado pela convocação de oito jogadores para seleções e com outros dois no departamento médico, o treinador acionou os juvenis. Veja as listas de ausências e novidades abaixo.

A imprensa teve acesso a um trecho dos trabalhos de Dorival, inclusive a atividade em campo reduzido. Normalmente, são limitados apenas 15 minutos de aquecimento para os jornalistas.

No confronto entre jogadores com e sem colete, a dupla Bahia e Kauê Furquim se destacou. As duas joias das categorias de base protagonizaram uma bela jogada, com passe e gol.

Além disso, o treino também ficou marcado pela intensa participação de Dorival, que a todo deu orientações e corrigiu posicionamento dos atletas. Inclusive, o treinador "pegou no pé" do atacante Kayke, de 21 anos, por erros de passes.

Quais jogadores do sub-20 treinaram

Gustavo Milani (09) - goleiro

Gama (08) - zagueiro

Bahia (06) - meia

Dieguinho (07) - meia-atacante

Yago (06) - volante

Kauê Furquim (09) - ponta

Quais foram os desfalques de Dorival