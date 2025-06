Comissão técnica do Corinthians quer elevar nível físico dos atletas durante data Fifa

O Corinthians definiu um de seus principais objetivos para a data Fifa: elevar o nível físico dos jogadores. A preparação física do elenco foi um problema identificado pela comissão técnica de Dorival Júnior logo em sua chegada ao clube, na reta final de abril.

Até por ter identificado tal situação, Dorival passou a promover um rodízio de jogadores, com muitas alterações nas escalações, justamente com o objetivo de preservar a integridade física dos atletas. Mesmo assim, o Timão sofre com algumas lesões.

Nas últimas semanas, a lista de lesionados da equipe aumentou. Yuri Alberto (fratura na vértebra L1, à direita, da região lombar), André Carrillo (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) e Raniele (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) estão fora.

O Timão, entretanto, ganhou uma boa notícia logo no primeiro treino em meio à data Fifa. O zagueiro Gustavo Henrique, em recuperação de cirurgia de hérnia inguinal, iniciou a transição física. Na última quarta-feira, ele fez trabalhos parciais com o grupo no gramado.

"É um período que cai como uma luva para nós. Até porque nós temos 'N' situações. Assim como temos jogadores que estão voltando de lesão, que precisam de um cuidado maior, o que está sendo feito, também estamos aproveitando para aprimorar a capacidade física de alguns atletas", explicou Celso Rezende, preparador físico do Timão.

A manhã foi de atividade no CT Dr. Joaquim Grava. ? ? O Timão segue na preparação para o retorno do Brasileirão após a Data FIFA. ??? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/tQUlxlSPGq ? Corinthians (@Corinthians) June 5, 2025

Rodrigo Garro é um dos jogadores mencionados pelo preparador físico que estão voltando de lesão. O meio-campista voltou aos gramados no último dia 27 de maio, na derrota para o Huracán-ARG, na Copa Sul-Americana. Ele tem ganhando minutos gradualmente e ainda não foi titular desde o retorno.

A data Fifa, portanto, pode ser muito útil para o Corinthians. Ela teve início na última segunda-feira e se encerra na próxima terça (10). Dorival Júnior, pela primeira vez, terá uma semana livre de trabalhos, não só para melhorar a parte física dos jogadores, mas também para fazer as correções que julgar necessárias.

Vale mencionar, porém, que o técnico não terá o elenco completo à disposição. Além dos lesionados, o Corinthians não contará com sete jogadores, convocados por suas seleções. São eles: Hugo Souza (Brasil), Memphis Depay (Holanda), Romero (Paraguai), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela), Carrillo (Peru) e Breno Bidon (Seleção Brasileira sub-20).

O Corinthians só volta aos gramados no próximo dia 12 de junho, uma quinta-feira. O Timão visita o Grêmio, a partir das 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Trabalhando também o que tem que ser trabalho na parte técnica e tática, o que é fundamental, e sempre complementando com algumas valências que mais precisamos. Também não podemos esquecer que temos um jogo dificílimo contra o Grêmio. A preparação física é para o jogo, mas ao mesmo tempo estamos utilizando esse espaço um pouco maior para trabalhar um pouquinho mais", concluiu Celso Rezende.