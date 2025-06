Comentarista do UFC minimiza polêmica sobre cinturão de Jon Jones

Enquanto cresce a pressão pública para que Jon Jones seja destituído do cinturão dos pesos-pesados do UFC, o narrador oficial da organização, Jon Anik, ofereceu uma perspectiva direta sobre o assunto: segundo ele, o campeão não parece se importar com a movimentação. Durante a coletiva de imprensa do UFC 316, Anik foi questionado sobre a petição online que pede a retirada do título do veterano lutador.

A iniciativa dos fãs é motivada pela demora na concretização da aguardada luta contra o atual campeão interino, o inglês Tom Aspinall. A resposta de Anik foi clara quanto ao possível pensamento do detentor do cinturão linear:

"Não sei se Jon Jones realmente se importa se tirarem dele o cinturão dos pesos-pesados. Ele ainda vai lutar contra o Tom, espero, e ainda vai faturar muito. Tenho esperança de que eles vão lutar em dezembro, em Las Vegas. Não tenho informação privilegiada. Então, eu acho que uma luta entre Jon Jones e Tom Aspinall é maior se ambos forem campeões", afirmou o comentarista.

A fala do profissional reflete o comportamento público do próprio atleta, que já ironizou a petição nas redes sociais, dizendo torcer para que ela alcançasse 200 mil assinaturas - o que sugere que encara a situação com bom humor, e até mesmo certo desdém.

Mistério

'Bones' tem adotado uma postura enigmática sobre seu futuro no octógono. Embora recentemente tenha revelado que as negociações para enfrentar Aspinall estão em andamento, voltou a levantar dúvidas ao publicar, na última quinta-feira (5), uma mensagem sugestiva em seu perfil no X (antigo Twitter), reforçando um clima de aposentadoria. A declaração reacende a incerteza sobre a tão aguardada unificação dos cinturões dos pesos-pesados e alimenta ainda mais as especulações quanto à sua permanência no esporte.

