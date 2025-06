Com Gustavo Henrique em campo, Dorival comanda treino no Corinthians

O Corinthians abriu as portas do CT Dr. Joaquim Grava para a imprensa acompanhar as atividades da manhã desta sexta-feira. Com a presença de Gustavo Henrique em campo, o técnico Dorival Júnior comandou um treinamento intenso e deu sequência à preparação para o jogo contra o Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro ainda está em processo de transição física depois de passar por uma cirurgia de hérnia inguinal. Ele, no entanto, participou normalmente de todos os trabalhos os quais os jornalistas tiveram acesso.

Em contrapartida, Dorival teve alguns desfalques. O atacante Yuri Alberto e o volante Raniele seguem entregues ao DM. Além da dupla, os convocados Hugo Souza, Felipe Longo, Félix Torres, José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon, Romero e Memphis Depay também não estiveram presentes.

O treinador chamou alguns atletas da base para integrar as atividades. Foram eles: o goleiro Gustavo Milani, o zagueiro Gama, o volante Yago, os meio-campistas Luiz Gustavo Bahia e Dieguinho, além do atacante Kauê Furquim.

Antes do aquecimento, Dorival chamou o elenco para um conversa no centro do gramado. Após o papo, o grupo realizou um trabalho físico de corrida e uma roda de bobinho. Enquanto os goleiros foram treinar em outro campo, Dorival Júnior dividiu o plantel e dirigiu um coletivo em espaço reduzido, com gols pequenos.

Nesta atividade, o treinador constantemente passava orientações aos jogadores e, em determinados momentos, paralisou os trabalhos para fazer ajustes nos posicionamentos e movimentações dos atletas. Alguns dos destaques foram um gol de Héctor Hernández, após belo lançamento de Matheus Bidu, e um tento marcado pelo garoto Kauê Furquim, que balançou as redes depois de um passe de Bahia.

O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, cumprimentou os jornalistas logo no início da atividade. Ele, no entanto, logo deixou o local para comparecer a um "compromisso no CT da base", que fica ao lado.

O Timão retorna aos treinos neste sábado. Depois, o elenco folga no domingo e retoma a preparação para a partida contra o Grêmio na segunda-feira. O embate está agendado para a próxima quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), em Porto Alegre.

A equipe alvinegra vem de um empate sem gols com o Vitória, na Neo Química Arena, e ocupa a 11ª posição da tabela de classificação do Brasileirão, com 15 pontos.