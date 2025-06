Colômbia empata sem gols com o Peru e não ultrapassa o Brasil nas Eliminatórias

Colômbia e Peru fizeram um jogo movimentado, com muitas finalizações e bola na trave, mas terminaram com placar zerado nesta sexta-feira, pela 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla. Os colombianos foram mais ofensivos e criaram as melhores oportunidades, com pressão nos minutos finais, mas sem sucesso.

Com o resultado, a Colômbia chegou a 21 pontos e segue em sexto, último lugar que garante vaga direta à Copa do Mundo. A seleção colombiana está há cinco jogos sem vencer, sendo três derrotas e dois empates. Isso foi bom para o Brasil, que tem 22 pontos e terminará a rodada no mesmo quarto lugar em que iniciou. O Peru, com 11 pontos, segue em nono lugar e não tem mais chance de ir direto à Copa do Mundo. Agora, precisa brigar pelo sétimo lugar, visando a repescagem mundial.

A seleção colombiana tem nomes conhecidos do futebol brasileiro, como o zagueiro Mina, ex-Palmeiras, o volante Richard Ríos, do Palmeiras, o meia James Rodríguez, ex-São Paulo, e o atacante Jhon Arias, do Fluminense. Além disso, conta com o meia Jorge Carrascal, em negociação com o Flamengo, e o atacante Hinestroza, alvo do Botafogo. Já o nome mais conhecido do Peru é Paolo Guerrero, ex-Corinthians e Flamengo.

A Colômbia começou de forma mais ofensiva, mas o Peru encaixou bem a marcação. James Rodríguez tentou duas finalizações, uma na marca do pênalti e outra de fora da área, mas ambas foram travadas pela defesa. Quando o Peru conseguiu responder, levou mais perigo. Advíncula arriscou de fora da área e a bola passou perto do ângulo.

Depois, a Colômbia assustou em chute com efeito de Jhon Durán. Ele finalizou da quina direita da área e a bola passou perto da trave oposta. No fim do primeiro tempo, o Peru teve a principal chance quando Edison Flores recebeu na meia-lua. Ele deu um toque para dentro da área, e finalizou à queima-roupa do goleiro Mier, que saiu bem para abafar e salvar a Colômbia.

No segundo tempo, a Colômbia continuou procurando James Rodríguez, que teve nova chance de finalização, mas foi travado. O Peru levou perigo com Tapia, que ficou com a bola na esquerda, fora da área. Após quase trombar com o árbitro, ele chutou colocado, buscando o ângulo oposto, mas para fora.

A Colômbia ainda teve outras oportunidades com Lerma, Hinestroza e Castaño, sem sucesso. O gol quase saiu em finalização de Luis Suárez, mas a bola explodiu na trave. Apesar do jogo movimentado, o placar terminou mesmo zerado.

Na 16ª rodada, a Colômbia encara a Argentina na terça-feira, às 21h, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Já o Peru joga no Nacional, em Lima, diante do Equador.