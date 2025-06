Cleber Xavier responde: por que xodó da torcida do Santos não é titular?

Do UOL, em Santos (SP)

Uma das grandes dúvidas do torcedor do Santos é a falta de espaço no time titular para Gabriel Bontempo.

Quais são os motivos?

O UOL repassou essa dúvida para o técnico Cleber Xavier. A entrevista foi realizada no dia 27 de maio.

A reportagem perguntou por que Bontempo, revelação do Santos na temporada, só foi titular uma vez sob o comando do novo treinador. Havia mais espaço com Pedro Caixinha.

A resposta tem a ver com a necessidade de melhorar o sistema defensivo santista. Esse foi o primeiro diagnóstico da nova comissão técnica.

Cleber entendeu que o trabalho começava pela defesa. A alternativa, então, foi apostar em jogadores mais experientes e combativos.

Após os testes com Diego Pituca e João Schmidt, o técnico encontrou a dupla Tomás Rincón (37) e Zé Rafael (31). O entendimento é de que a defesa melhorou assim.

Gabriel Bontempo é ótimo jogador, muito técnico, dinâmico, com boa leitura tática. Ele está nos nossos planos e já foi titular com a gente, mas nós entendemos que era momento de um maior equilíbrio defensivo. O Bontempo marca bem, mas ele é mais meia que volante. Pode ser segundo volante, mas também jogar aberto dos dois lados. Contamos demais com ele.

Cleber Xavier, em entrevista ao UOL

A intenção de Cleber Xavier foi fazer menos testes ousados nesse momento difícil, de zona do rebaixamento. Ele e seus auxiliares combinaram de evitar muitas novidades táticas de uma vez só.

A programação é estimular alternativas durante a pausa para o Super Mundial de Clubes. Na volta para o Brasileirão, o Santos pode ter postura mais arriscada.

"O momento é difícil, precisamos pontuar, precisamos ser mais pragmáticos. Não posso pensar muito além, mas esse momento da pausa vai ser importante para fazermos testes e colocarmos de fato o que esperamos para o time. Podemos pensar, por exemplo, numa dupla Zé Rafael e Bontempo. Mas nesses últimos jogos a gente pensou num time um pouco diferente", avaliou Cleber Xavier.

Gabriel Bontempo, de 20 anos, foi promovido ao elenco profissional do Santos neste ano pelo ex-técnico Pedro Caixinha e virou xodó do torcedor. O Menino da VIla tem 22 jogos na temporada, com um gol.