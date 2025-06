Chael Sonnen expõe confidência de Anderson Silva sobre Jon Jones: "Outro nível"

Considerados por muitos como dois dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos, Anderson Silva e Jon Jones nunca chegaram a se enfrentar dentro do octógono mais famoso do mundo ou a dividir os tatames como parceiros de equipe. Isso, no entanto, não impediu que ambos se respeitassem. E de acordo com Chael Sonnen, o 'Spider' realmente reconhecia o talento de 'Bones'.

Em entrevista ao site 'Bloody Elbow', o ex-atleta e atual comentarista revelou que, em uma conversa particular, Anderson Silva o confidenciou que classificava Jon Jones como um lutador de "outro nível". A avaliação feita pelo brasileiro teve como base - além da observação - uma sessão 'secreta' de sparring entre os dois, há muitos anos, a qual poucas pessoas teriam tido o privilégio de presenciar.

"Ele me contou que Jon Jones era de outro nível. Ele fez esse elogio a ele, e muitas pessoas que viram (o sparring), o rumor que circulava era que Anderson tinha levado a melhor, e talvez Jon deixou ele fazer isso. Talvez Jon o respeitou por causa da idade. Então, nós não temos os detalhes disso, mas Anderson me contou que quando ele sentiu Jon, ele podia dizer que aquele era outro nível de lutador. E eu acho que isso é um elogio bem grande vindo do Spider", relatou Sonnen.

GOATs

O confronto entre Anderson Silva e Jon Jones ficou apenas no campo da imaginação, mas isso não fez com que o legado dos dois diminuísse, muito pelo contrário. O brasileiro se aposentou do MMA profissional como um dos maiores nomes da história, tanto pelas conquistas quanto pelo estilo de luta. Campeão dominante durante anos na divisão dos médios (84 kg), o 'Spider' foi induzido ao Hall da Fama do UFC em 2023.

Jon Jones não fica para trás. Ainda em atividade, o americano também reinou soberano durante muito tempo na divisão dos meio-pesados e, recentemente, decidiu tentar a sorte na categoria de cima. Nos pesados, 'Bones' conquistou o título linear logo em sua estreia, ao superar Ciryl Gane, e fez sua primeira defesa de cinturão contra o veterano Stipe Miocic, saindo vitorioso com uma atuação irrepreensível. Na discussão dos 'GOATs', em relação ao Spider, leva vantagem também pelo cartel praticamente invicto, de 28 vitórias, um 'no contest' (sem resultado) e uma derrota, por desqualificação.

