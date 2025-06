CBF anuncia inauguração de Centros de Desenvolvimento do Futebol em três estados; confira

Nesta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que irá inaugurar três Centros de Desenvolvimento do Futebol na região Norte. Amapá, Rondônia e Tocantins receberão os projetos, que começarão a operar a partir de julho.

Samir Xaud, presidente da CBF, afirmou que 14 Centros de Desenvolvimento de Futebol serão entregues, totalizando um investimento superior a R$ 20 milhões.

CBF VAI INAUGURAR EM JULHO TRÊS CENTROS DE DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL Estados contemplados agora serão Rondônia, Tocantins e Amapá; CBF vai investir R$ 20 milhões em 14 CDs para que as federações tenham condições de garantir a sua estrutura pic.twitter.com/aPAS3h34aE ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 6, 2025

"Já no próximo mês, em julho, inauguraremos os três primeiros CDs (Centros de Desenvolvimento do Futebol), em Rondônia, Tocantins e Amapá. Ao todo, serão 14 CDs espalhados pelo país e estamos investindo R$ 1,4 milhão em cada Centro. Ou seja, estamos falando em investimentos de mais de R$ 20 milhões", disse Samir Xaud, em comunicado oficial publicado no X.

A iniciativa da CBF de implantar os Centros de Desenvolvimento visa fortalecer a base do futebol local, oferecendo melhores condições de trabalho para atletas e treinadores. O espaço contribuirá para o fortalecimento do esporte em diversas regiões do Brasil.

"Esses recursos garantem a estrutura necessária para que as federações administrem esses espaços com excelência, gerando oportunidades para atletas, técnicos e toda a comunidade do futebol", completou.

Legado da Copa de 2014: Centros de Desenvolvimento do Futebol

Os Centros de Desenvolvimento do Futebol foram acordados entre a FIFA e a CBF durante a Copa do Mundo de 2014. Na época, a federação internacional criou um fundo destinado aos estados que não receberam jogos naquela edição do Mundial. É por meio dessa verba que a Confederação Brasileira de Futebol está viabilizando a implementação dos Centros.

"Conseguimos destravar um projeto parado há 11 anos: os Centros de Desenvolvimento do Futebol, parte do legado da Copa do Mundo de 2014. Os Centros estavam fisicamente prontos, mas faltava o mais importante: um plano para colocá-los em funcionamento. Agora, virou realidade", disse Samir Xaud.

Ao todo, 14 Centros de Desenvolvimento do Futebol serão entregues. Além dos Centros no Amapá, Rondônia e Tocantins, que serão inaugurados em julho, mais 11 estados também receberão um CD.