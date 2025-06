Alvo do São Paulo, atacante não marca há um ano e jogou 11 minutos em 2025

Carlos Vinícius, atacante ex-Fulham que está na mira do São Paulo, tem apenas 11 minutos jogados ao longo dos últimos seis meses e vive jejum incômodo de gols.

Pouco tempo, poucos gols

Carlos Vinícius deixou o Fulham em baixa. O atacante brasileiro participou apenas de três jogos desde que 2025 começou — e saiu do banco em todos.

O jogador participou dos minutos finais de partidas contra Wigan, Chelsea e Southampton. No mais, alternou duelos no banco de reservas ao longo de toda a partida e até mesmo fora dele — mas não por lesão.

A concorrência no Fulham era grande. Carlos Vinícius disputava espaço com o mexicano Raúl Jiménez e com o também brasileiro Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, que tiveram a preferência do técnico Marco Silva e foram os artilheiros do time na temporada, com 14 e 11 gols, respectivamente.

Carlos Vinícius não marca há mais de um ano. O último gol do brasileiro saiu em março de 2024, quando ainda defendia o Galatasaray, da Turquia, contra o Kasimpasa, pelo Campeonato Turco.

As últimas temporadas têm sido de poucos jogos para Carlos Vinícius. Ao todo, foram 34 partidas no total (20 pelo Fulham e 14 pelo Galatasaray) e apenas cinco gols marcados.

O atacante de 30 anos deixou o Fulham neste mês. Ele teve seu contrato encerrado com o clube inglês, que optou por não renovar o vínculo. Agora, está livre no mercado e interessa ao São Paulo, além de outras equipes brasileiras e do exterior.

O São Paulo busca um atacante para preencher a lacuna deixada por Calleri, que está lesionado. Carlos aparece como uma opção mais viável, visto que chegaria de graça a um clube que tem caixa praticamente vazio para contratações.