Brasileiro é anunciado como técnico de rival do Botafogo na Libertadores

A LDU, do Equador, anunciou a contratação do técnico brasileiro Tiago Nunes na noite de hoje.

O que aconteceu

Tiago Nunes chega para ocupar o espaço deixado por Pablo Sánchez. O ex-treinador da LDU foi demitido no final de maio e, desde então, o clube era comandado por um interino.

O brasileiro assume a LDU na luta pela Libertadores e pelo Campeonato Equatoriano. A equipe jogará as oitavas de final do torneio continental contra o Botafogo e é a quarta colocada na competição nacional.

Tiago Nunes estava na Universidad Católica, do Chile. Ele, inclusive, havia assumido o time chileno após deixar o próprio Botafogo no começo do ano passado.

O brasileiro terá até 10 jogos no comando da LDU até o reencontro com o Botafogo. Diferentemente do Brasileirão, o Campeonato Equatoriano não irá parar durante o Super Mundial de Clubes.

LDU e Botafogo se enfrentam no dia 14 de agosto, pela ida das oitavas da Libertadores, no Rio de Janeiro. O jogo de volta será disputado no dia 21 do mesmo mês, no Equador.