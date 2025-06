Brasil inicia preparação para enfrentar o Paraguai pela Eliminatórias

Nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, a Seleção Brasileira iniciou sua preparação para enfrentar o Paraguai, em confronto válido pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A bola rola na próxima terça, na Neo Química Arena, a partir das 21h45 (de Brasília).

Após aquecimento na parte interna das instalações que pertencem ao Corinthians, o elenco realizou trabalhos com bola e de rápida movimentação.

Partida encerrada no Equador. O Brasil empatou por 0x0 e segue para o próximo confronto contra o Paraguai, em São Paulo.

Ancelotti e sua comissão terão pela frente quatro dias de preparação, todos com o elenco completo. Raphinha, que não atuou devido à suspensão por acúmulo de cartões amarelos, retorna e estará à disposição contra os paraguaios.

A Amarelinha vem de empate sem gols com o Equador pela 15ª rodada do torneio continental, partida que marcou a estreia do treinador italiano à frente da equipe.

Com o resultado, o Brasil perdeu a oportunidade de encaminhar a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Restando três jogos para o fim das Eliminatórias, o time canarinho pode assegurar a vaga na próxima rodada, em casa.