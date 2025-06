Brasil empata sem gols com Equador na estreia de Ancelotti

GUAYAQUIL, Equador (Reuters) - Carlo Ancelotti teve um início sem brilho como técnico do Brasil nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, na quinta-feira, ao empatar em 0 x 0 com o Equador fora de casa.

A seleção brasileira não conseguiu romper a defesa organizada do Equador e teve poucas chances no primeiro tempo, sendo que a mais clara veio de uma tentativa de Vinícius Jr., assistida por Gerson, que foi defendida pelo goleiro Gonzalo Valle.

O Equador ameaçou no segundo tempo, quando John Yeboah tentou uma bola cruzada, mas o atacante Nilson Angulo foi flagrado em impedimento.

A equipe de Ancelotti criou mais chances, mas não conseguiu marcar, com Richarlison desperdiçando um passe bem colocado de Vinícius Jr. na área e um chute de longa distância de Casemiro sendo defendido por Valle.

"A gente sabe que tem que melhorar bastante....a evolução está boa. São dois, três dias que tivemos de treino. Acho que não tem treinador melhor para a nossa seleção", disse Casemiro após a partida.

O Brasil continua em quarto lugar com 22 pontos. Ancelotti foi nomeado novo técnico apenas no mês passado, com a tarefa de recuperar a equipe de um período difícil.

Seu próximo adversário é o Paraguai, terceiro colocado, que venceu o Uruguai por 2 x 0.

Enquanto isso, o Equador está mais perto da classificação, permanecendo em segundo lugar com 24 pontos. As seis primeiras equipes se classificam diretamente para a Copa do Mundo do ano que vem nos Estados Unidos, México e Canadá.

(Reportagem de Angelica Medina na Cidade do México)