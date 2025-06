Boxe: Bia Ferreira vence a balança e confirma defesa de título mundial nos EUA

Na manhã desta sexta-feira (6), Beatriz Ferreira cumpriu de forma bem-sucedida sua última missão antes de subir ao ringue. Atual campeã peso-leve (até 61,2 kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF), a brasileira venceu a balança na pesagem oficial e confirmou sua possível segunda defesa de cinturão contra a argentina Maria Ferreyra. O clássico sul-americano, programado para este sábado, servirá como luta principal do evento 'MVP Prospects 13 - Championship Edition', com sede em Orlando, na Flórida (EUA).

Com um semblante tranquilo, 'Bia' subiu na balança e cravou a marca de 61 kg, para aplausos de sua equipe e dos demais presentes (veja abaixo ou clique aqui). Sua adversária, a argentina Maria, também não teve problemas no corte de peso e surgiu ainda mais leve na cerimônia, aferindo 60,3 kg e confirmando sua participação no confronto.

Duelo de invictas

Além de se tratar de um clássico entre Brasil vs Argentina, o combate entre Bia e Maria coloca frente a frente duas pugilistas invictas no boxe profissional em rota de colisão. Enquanto a campeã é dona de um cartel de seis vitórias e nenhuma derrota, a desafiante soma 11 triunfos e um empate em 12 confrontos na modalidade. Dado o retrospecto, a disputa promete grandes emoções aos fãs e entusiastas da nobre arte.

Desfalque de peso

Outro nome importante do pugilismo brasileiro que entraria em ação no evento seria Keno Marley. Após sofrer uma lesão na cabeça durante sua preparação, entretanto, o atleta baiano teve que se retirar do duelo contra Sean Sparks e, consequentemente, adiar sua estreia no boxe profissional.

Transmissão inovadora

O evento, que pertence a empresa fundada por Jake Paul, contará com transmissão inédita, ao vivo e gratuita no Brasil através do canal de Whindersson Nunes no Youtube, a partir das 21h30 (horário de Brasília). A expectativa do projeto é levar o boxe a milhões de fãs no país de forma acessível e inovadora. E o canal do comediante parece ideal para isso, visto que conta com cerca de 45 milhões de inscritos.

