Bicampeão da NBA é despejado de mansão após atrasar aluguel, diz jornal

Bicampeão da NBA pelo Los Angeles Lakers, Lamar Odom foi despejado da mansão em que morava em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O ex-jogador foi acusado de atrasar três meses de aluguel. A informação é do jornal americano New York Post.

O proprietário da casa entrou com processo contra o ex-jogador. Ele alegou que Lamar Odom estava devendo US$ 45 mil (R$ 254 mil na cotação atual), US$ 15 mil por cada mês de atraso.

O sublocador afirmou ter enviado vários avisos ao ex-jogador da NBA para pagar ou desocupar a residência. "Se você não cumprir ou deixar de atender às exigências, o locador declara a perda do contrato de locação ou do acordo de aluguel sob o qual você ocupa o imóvel", dizia o aviso.

O tribunal decidiu contra Odom após ele não responder ao processo, ordenando a desocupação da mansão. O NY Post disse ter entrado em contato com a equipe de Lamar Odom, mas ainda não havia recebido um posicionamento.

Lamar Odom tem enfrentado momentos difíceis desde que se aposentou, em 2014. Ele teve uma overdose quase fatal em um bordel de Nevada, em 2015. Durante o coma, sofreu 12 derrames e seis ataques cardíacos. Khloé Kardashian, sua esposa na época, permaneceu ao seu lado durante sua internação, adiando o processo de divórcio, concluído em 2016.

Lamar Odom foi campeão da NBA em 2009 e 2010, pelo Los Angeles Lakers. Ele ainda teve passagens por Los Angeles Clippers, Miami Heat e Dallas Mavericks.