Beatriz Ferreira enfrenta argentina nos Estados Unidos em sua segunda defesa de título mundial

Beatriz Ferreira defende pela segunda vez o título mundial dos pesos leves (até 61,2 quilos) da Federação Internacional de Boxe, neste sábado, em Orlando, nos Estados Unidos. A adversária da brasileira será a argentina Maria Ines 'Dinamita' Ferreyra, primeira colocada no ranking.

Dona de duas medalhas olímpicas e campeã mundial desde abril do ano passado, Bia, de 32 anos, soma seis vitórias na carreira profissional, com dois nocautes. Sua adversária, de 28 anos, acumula 11 vitórias (seis nocautes) e um empate. Apesar do maior número de combates, a argentina 'perde' da brasileira na experiência internacional porque fará sua primeira luta fora da Argentina.

"Meu objetivo é unificar os títulos na minha categoria. Para isso, preciso de uma boa vitória para conseguir desafiar as outras campeãs", disse Beatriz. Mateus Alves, seu técnico, confia em um triunfo por nocaute.

"A Bia é uma atleta muito mais rodada. A argentina não tem uma experiência internacional como a Bia. Temos respeito pela menina, mas a Bia é muito mais boxeadora, mais completa. Vamos buscar uma luta agressiva desde o início como sempre e buscar uma vitória antes do final do décimo round."