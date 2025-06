Ataque em baixa: Corinthians vive pior série ofensiva desde abril de 2024

O Corinthians passa por uma oscilação na temporada. O Timão foi eliminado na Copa Sul-Americana recentemente, mas avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, a equipe alvinegra está no meio da tabela e figura na 11ª posição, com 15 pontos.

Tal instabilidade tem afetado o setor ofensivo do Corinthians. Após ajustar os problemas defensivos, o técnico Dorival Júnior viu o time começar a apresentar problemas no ataque. Não à toa, o Alvinegro experiencia sua pior sequência ofensiva desde abril de 2024.

Com o empate sem gols com o Vitória no último domingo, o Timão atingiu a marca negativa de três jogos sem balançar as redes. Isso ainda não havia acontecido nesta temporada. A equipe também não marcou contra Atlético-MG (Série A) e Huracán-ARG (Sul-Americana).

A última vez que o Corinthians havia passado três jogos sem ir às redes foi em abril de 2024. Na ocasião, a equipe ainda era comandada pelo português Antônio Oliveira e não marcou nas derrotas para Argentinos Juniors-ARG (Sul-Americana), Juventude e Red Bull Bragantino (Série A).

Durante a Era Ramón Díaz, entre julho de 2024 e abril de 2025, o Corinthians se destacou justamente pelo poderio ofensivo, com Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro como principais protagonistas. Neste período, a equipe passou no máximo um jogo sem balançar as redes.

As ausências no ataque podem ter pesado para o Corinthians nas partidas mais recentes. Contra o Atlético-MG, por exemplo, Garro e Memphis não foram relacionados. Yuri Alberto, por sua vez, entrou aos 20 minutos do segundo tempo, mas pouco conseguiu fazer.

Já contra Huracán-ARG e Vitória, Memphis e Garro estiveram de volta, porém Yuri Alberto foi desfalque - e deve continuar sendo. O camisa 9 sofreu uma fratura no processo transverso de L1 à direita, na região lombar, e só deve retornar após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O trio pouco atuou junto na atual temporada.

Dorival, então, precisará encontrar uma solução para resolver as dificuldades ofensivas do Timão. A equipe tem deixado a desejar não apenas em termos de eficácia, mas também em termos de criação. Neste sentido, o retorno de Garro pode ser um alento ao treinador.

A base pode ser uma opção para o ataque da equipe. Em meio à pausa para o futebol de seleções, Dorival terá mais tempo para avaliar alguns jovens. Diante das ausências por lesão e da dificuldade para contratar reforços pela escassez de recursos financeiros, os Filhos do Terrão podem virar soluções caseiras para posições carentes do elenco.

O Corinthians, portanto, conta com a data Fifa para tentar resolver os problemas no ataque. O Alvinegro só retorna aos gramados no dia 12 de junho (quinta-feira), quando encara o Grêmio. A bola rola às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Brasileirão.