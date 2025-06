Arsenal anuncia renovação de contrato com o brasileiro Gabriel Magalhães

O Arsenal anunciou, na manhã de hoje (6), a renovação de contrato com o brasileiro Gabriel Magalhães. O zagueiro de 27 anos assinou uma extensão de quatro anos e permanece no clube inglês até junho de 2029.

O que aconteceu

O Arsenal não divulgou o tempo da renovação do contrato de Gabriel Magalhães, que tinha vínculo com o clube até junho de 2027. A informação é do jornal britânico Sky Sports.

Revelado pelo Avaí, o zagueiro foi contratado pelo Lille-FRA em janeiro de 2017. Ainda teve passagens por empréstimo no Troyes-FRA e Dínamo Zagreb-CRO antes de fechar com o Arsenal, em setembro de 2020.

Desde então, Gabriel Magalhães já disputou 210 jogos pelo clube londrino e marcou 20 gols. Desde sua estreia, o brasileiro é o zagueiro com mais gols marcados no Campeonato Inglês, com 17 bolas na rede em 160 partidas.

Além disso, Gabriel formou uma boa parceria com o francês William Saliba na defesa do Arsenal. Com a dupla no time titular, a equipe do técnico Mikel Arteta teve a melhor defesa do Campeonato Inglês nas duas últimas temporadas.

Com a equipe inglesa, o zagueiro brasileiro conquistou a Supercopa da Inglaterra em 2024. Além disso, foi vice-campeão Inglês nas últimas três temporadas.