Após derrota para o Paraguai, Marcelo Bielsa assume a responsabilidade pela má fase do Uruguai

O Uruguai perdeu para o Paraguai, nesta quinta-feira, por 2 a 0, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, no Defensores Del Chaco. Com uma vitória nos últimos nove jogos, o técnico Marcelo Bielsa assumiu a responsabilidade pela má fase uruguaia.

"Me sinto responsável pela situação da equipe porque, se o problema é a falta de criação de jogadas de gol, a minha posição diante desse problema é propor soluções. Somamos partidas e se repete uma constante: não geramos perigo. E o grande déficit do momento que estamos enfrentando tem a ver com o fato de que temos a posse de bola, mas não criamos situações de gol", disse Marcelo Bielsa em entrevista coletiva.

Diante do Paraguai, a seleção uruguaia teve 71% de posse de bola, mas finalizou apenas cinco vezes e acertou o alvo uma vez. Os paraguaios tiveram 12 chutes e acertaram o gol em cinco oportunidades. No primeiro tempo, Matías Galarza abriu o placar e Julio Enciso, de pênalti, ampliou na etapa final.

"Acredito no material humano que tenho à disposição e nas minhas capacidades para transformar jogadores de destaque em uma equipe temível, algo que há muito tempo temos dificuldade em alcançar. Não faz muito sentido que eu apresente pequenos argumentos que observo. Se você viu a partida de hoje, nós tivemos a posse de bola e o rival só conseguiu suas jogadas de ataque através de rebotes, a partir dos quais gerou perigo", acrescentou Bielsa.

Com o resultado, o Uruguai caiu para a 5ª posição nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 21 pontos conquistados. Desde a disputa da Copa América, em julho do ano passado, os uruguaios somam apenas uma vitória nas últimas nove rodadas, com três derrotas e cinco empates no período.

Por outro lado, o Paraguai assumiu a 3ª colocação, com 24 pontos somados.

Calendário do Uruguai

A seleção do Uruguai volta a campo na próxima terça-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe a Venezuela, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Estádio Centenário. Os venezuelanos ocupam a 7ª posição, com 15 pontos.

"A gente precisa se comprometer com este momento e com as ideias nas quais acredita, porque para convencer é preciso acreditar nas ideias. Não ignoro que o momento é difícil e vou enfrentá-lo com a convicção de que vamos resolver o que estamos buscando. Tenho certeza de que podemos mudar o que estamos vivendo. Sei, por experiências anteriores, que isso não é simples de reverter, que vai nos custar e que o tempo está se esgotando, porque precisamos somar pontos e alcançar o objetivo que perseguimos, que é a classificação", finalizou Bielsa.