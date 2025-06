Ancelotti garante Marquinhos como capitão rumo à Copa do Mundo: "Seguimos assim"

O técnico Carlo Ancelotti garantiu que Marquinhos será o capitão da Seleção Brasileira neste ciclo rumo à Copa do Mundo de 2026 passada a sua estreia à frente da equipe, nesta quinta-feira, no empate sem gols com o Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

"Creio que Marquinhos foi o capitão nos últimos anos, não é necessário mudar, seguimos assim. Ele foi muito bem, todos os quatro jogadores de trás, Alexsandro também merece ser ressaltado, fez seu primeiro jogo e foi muito bem atrás", comentou Ancelotti.

Aos 30 anos, Marquinhos ostenta o status de um dos atletas mais experientes da Seleção Brasileira. Recém-campeão da Liga dos Campeões, o zagueiro também veste a braçadeira no Paris Saint-Germain e é visto por Ancelotti como um dos líderes do time canarinho dentro e fora de campo.

Inicialmente, acreditava-se que Casemiro, com quem Ancelotti já trabalhou no Real Madrid, poderia ser o capitão do Brasil, porém, o treinador italiano parece satisfeito com Marquinhos exercendo a função neste seu início de trajetória na Seleção.

"O objetivo que temos é qualificar para a Copa do Mundo, brigar na Copa do Mundo e tentar colocar o Brasil onde sempre esteve, nas primeiras posições do futebol mundial. Todos vamos brigar para conseguir isso", disse Ancelotti.

O Brasil volta a entrar em campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Paraguai, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O jogo pode confirmar a classificação do time canarinho para o Mundial, que será disputado nos EUA, Canadá e México.