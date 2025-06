Ancelotti espera que Raphinha melhore ataque do Brasil contra o Paraguai

GUAYAQUIL, Equador (Reuters) - O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, espera que Raphinha ajude a afiar o ataque de sua equipe quando enfrentar o Paraguai em casa, disse o italiano depois de culpar as más condições do gramado pelo empate sem gols com o Equador na quinta-feira.

A tão esperada estreia de Ancelotti como técnico do Brasil terminou sem gols contra o Equador de Sebastián Beccacece em Guayaquil.

"Acho que as condições do campo aqui dificultaram um pouco a execução de uma partida mais complexa partindo da defesa. Foi mais difícil controlar a bola", disse Ancelotti aos repórteres após a partida.

"Dito isso, tivemos duas chances muito boas, com Vinícius Jr. e com Casemiro no segundo tempo. Sim, poderíamos ter ido melhor no ataque, mas também é preciso levar em conta a força do adversário."

"O Equador fez um jogo muito bom, assim como nós... As viagens até aqui são muito longas, e isso acaba afetando um pouco", completou.

O técnico italiano, nomeado no mês passado, enfrenta a difícil tarefa de levar o Brasil de volta à boa fase.

As seis primeiras equipes se classificam diretamente para a Copa do Mundo do próximo ano nos Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil permanece em quarto lugar com 22 pontos.

A equipe enfrenta o Paraguai na terça-feira em São Paulo, onde o atacante Raphinha, do Barcelona, deve entrar em campo depois de ficar de fora da partida no Equador por suspensão.

"Há espaço para melhorar, é claro... Tenho certeza de que vamos melhorar no ataque também, porque hoje estávamos sem um jogador muito importante. É o Raphinha, que estará de volta", acrescentou Ancelotti.

"Acho que a partida contra o Paraguai será diferente, porque teremos mais oportunidades de controlar o jogo. Precisaremos jogar em um ritmo mais alto, com mais movimentação, mais intensidade."

"Acho que a qualidade dos jogadores é muito alta, portanto, mesmo que não tenhamos muito tempo para trabalhar, ainda temos esse potencial", afirmou.

(Reportagem de Shifa Jahan em Bengaluru)