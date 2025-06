Ancelotti conta com boa vontade exagerada na seleção? Colunistas debatem

Há uma boa vontade geral com Carlo Ancelotti na seleção brasileira?

No Posse de Bola, os colunistas José Trajano, Juca Kfouri, Danilo Lavieri e Arnaldo Ribeiro debateram o tema e questionaram a exaltação exagerada do treinador italiano, que estreou ontem como técnico da seleção com empate sem gols no Equador.

Trajano: Boa vontade geral com Ancelotti impressiona

Criou-se uma expectativa, e eu estou vendo os repórteres que estavam em Guayaquil, um ambiente sensacional, os jogadores passam por nós rindo, a comissão técnica não dava nem bola. Eu acho curioso o seguinte: por que não falaram isso na época? Agora o ambiente é sadio, maravilhoso, todo mundo rindo, todo mundo se abraça, todo mundo tem orgulho de vestir amarelo.

Estou falando em relação à imprensa. Houve uma expectativa e há uma expectativa, porque está começando agora, com esse processo com o Ancelotti, que não pode ser crucificado nem criticado, mas também não pode ser exaltado. Não adianta ficar cobrando, mas também essa boa vontade geral me impressiona um pouco.

José Trajano

Juca: Ancelotti revela nosso complexo de vira-latas

Ele revela o nosso complexo de vira-latas, de novo, mais uma vez. O Ancelotti chega e ele é o dono do pedaço, isso me constrange. Não é nenhum dos nossos jogadores.

Juca Kfouri

Lavieri: Ancelotti é a maior contratação da história da seleção brasileira

Essa questão do vira-latismo, eu tenho dúvidas porque é a maior contratação de todos os tempos da seleção brasileira para técnico. É um astro.

Tem uma questão que a gente deixou passar batido. Todas as últimas coberturas, com Dorival, com Fernando Diniz, com Ramon, não importava se o Neymar estava ou não, das dez perguntas feitas, sete eram sobre o Neymar. Na porta do hotel, era a camisa do Neymar, era a foto do Neymar, era a faixinha do Neymar. Com a Ancelotti, tudo virou, o Neymar não foi citado. Por quê? O Brasil contratou um superstar. É um astro.

Danilo Lavieri

Arnaldo: Técnicos são superstars, e há boa vontade com Ancelotti

É uma nova ordem. Não é só uma questão que acomete a seleção brasileira, é uma questão mundial — os técnicos viraram superstars. Eles têm uma responsabilidade maior sobre o triunfo do jogo, o jogo mudou muito.

Acho interessante a conversa, eu não tinha pensado dessa boa vontade porque boa vontade com futebol no Brasil é uma raridade. Com outros esportes, é uma constância. A gente tem uma benevolência e acho compreensível com outros esportes, até esportes de elite, como o tênis, que a gente não tem com o futebol. Com jogador ou com técnico, qualquer coisa do futebol, a gente é implacável. O futebol não nos dá normalmente essa brecha para boa vontade -- e está existindo, sim, uma boa vontade inicial com Ancelotti.

Arnaldo Ribeiro

