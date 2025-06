Ancelotti aposta em Raphinha para destravar ataque: quem vai sair do time?

Do UOL, em Guayaquil (EQU)

O técnico Carlo Ancelotti terminou a entrevista coletiva pós-empate do Brasil com o Equador com um lembrete: faltou Raphinha.

Quem vai sair do time?

Ancelotti aposta em Raphinha para destravar o ataque do Brasil contra o Paraguai. A partida ocorrerá na terça-feira, às 21h45, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada das Eliminatórias.

O treinador italiano entende que o Brasil foi bem defensivamente diante do Equador, mas pecou no ataque. E Raphinha pode ser essa solução.

É um trabalho diferente. A qualidade é muito boa. Não há muito tempo para trabalhar, mas podemos melhorar, obviamente. Temos muita qualidade. Estou certo que vamos melhorar a nível ofensivo. Até porque hoje faltou o Raphinha, um jogador muito importante Carlo Ancelotti

A dúvida é quem pode deixar a equipe para Raphinha entrar. A polivalência do destaque do Barcelona abre possibilidades.

Se Estêvão sair, Raphinha jogaria aberto pela direita. O jovem palmeirense alternou entre a ponta e a armação em Guayaquil, com o lateral Vanderson apoiando.

Raphinha também poderia entrar na vaga de Richarlison, com uma equipe sem centroavante. O Brasil teria três meio-campistas - Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson -, e três atacantes de velocidade: Estêvão, Raphinha e Vini Jr.

Outra alternativa é tirar um dos meio-campistas. Bruno Guimarães ou Gerson sairiam para que Raphinha fosse um armador. Dessa forma, Bruno ou Gerson atuariam ao lado de Casemiro.

Ancelotti terá os treinos de sábado, domingo e segunda para definir a escalação. A ideia é ter um time mais solto contra o Paraguai, que equilibre defesa e ataque.