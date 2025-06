Análise: Brasil vai bem na defesa, mas peca com falta de criatividade em estreia de Ancelotti

A estreia do técnico Carlo Ancelotti à frente do Brasil foi marcada por um bom desempenho defensivo no empate sem gols com o Equador, em Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Por outro lado, a equipe esbarrou na falta de criatividade no setor ofensivo.

Mesmo diante de um time que já vem de um trabalho mais longevo com o técnico Sebastian Beccacece, o Brasil conseguiu neutralizar as investidas dos equatorianos, que até tiveram mais posse de bola em muitos momentos do jogo, mas não conseguiram encontrar espaços para infiltrar na defesa brasileira.

A consistência defensiva da Seleção merece ainda mais destaque pelo fato de a primeira linha ter contado um zagueiro que não havia estreado com a Amarelinha: Alexsandro. O jogador do Lille, inclusive, recebeu elogios de Ancelotti ao fim da partida.

A falta de entrosamento dos jogadores de defesa não pesou na performance coletiva do Brasil na hora da marcação. Ofensivamente, porém, a história foi outra.

Estêvão foi a principal aposta de Ancelotti no ataque, atuando ao lado de Vinícius Júnior e Richarlison. Já o meio-campo foi formado por Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson. Todos atletas de alto nível e que já se conhecem há algum tempo. A falta de entrosamento, porém, atrapalhou na transição ofensiva.

Ao longo dos 90 minutos o Brasil teve duas chances claras de gol. No primeiro tempo, Vinícius Júnior teve um chute travado dentro da área após assistência de Gerson. Já na etapa complementar foi a vez de Casemiro receber do camisa 10 da Seleção e bater de primeira, no cantinho, obrigado o goleiro a fazer a defesa.

Considerando a qualidade dos jogadores à disposição, a Seleção Brasileira produziu muito pouco, assim como fez sem seus últimos compromissos oficiais. Com pouquíssimos dias para trabalhar com a equipe, é injusto cobrar qualquer coisa de Carlo Ancelotti. O processo será longo, e a evolução, gradativa. Pelo menos é o que todos esperam.

Na próxima terça-feira, contra o Paraguai, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, o Brasil terá a oportunidade de fazer diferente. Raphinha, do Barcelona, um dos principais carrascos de Ancelotti no Real Madrid, deverá ser titular após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos. A ver se sua presença poderá fazer a diferença para o time canarinho vencer a primeira sob o comando do treinador italiano.