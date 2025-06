América-MG negocia Adyson com Shabab Al-Ahli, dos Emirados

O América-MG anunciou no início da tarde desta sexta-feira a venda de um jovem para o futebol do exterior. O atacante Adyson, de 19 anos, irá defender as cores do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

As bases da negociação não foram reveladas. O América-MG confirma, contudo, que seguirá com 10% dos direitos econômicos do atleta, o que pode beneficiá-lo em uma futura venda.

Adylson: altos e baixos no América-MG

Adyson chamou bastante a atenção na base do América-MG, com destaque para a participação na Copinha de Futebol Júnior em 2023.

No entanto, seus números na equipe profissional são discretos. Em 71 jogos, ele marcou apenas 3 gols e deu 6 assistências pela equipe principal do América-MG.