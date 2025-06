Amanda Nunes aposta em vitória de Kayla Harrison sobre Julianna Peña no UFC 316

Neste sábado (7), Julianna Peña e Kayla Harrison vão duelar dentro do octógono do UFC 316, em Newark (EUA), pelo cinturão peso-galo (61 kg) feminino da organização. E quem estará atenta a essa disputa é a brasileira Amanda Nunes, ex-campeã da categoria. Decidida a abandonar sua aposentadoria para tentar recuperar o título da divisão, a 'Leoa' inclusive tem seu palpite para o resultado do confronto entre as americanas.

Em recente entrevista ao 'New York Post Sports', Amanda Nunes apostou em uma vitória de Kayla Harrison sobre Julianna Peña no 'co-main event' do UFC 316. O combate, entretanto, tende a ser bastante equilibrado, na visão da baiana, que acredita que o resultado ficará nas mãos dos juízes laterais.

"Eu acho que vai para a decisão (dos juízes). Sinto que três rounds Kayla, dois rounds Julianna. Acho que na parte final, Julianna pode se destacar. Vejo Kayla fazendo o que ela quer fazer, quedas, usar a grade, quedas de judô na grade, usar suas bandas para derrubar Julianna. Também sei que Julianna é uma sobrevivente, e Kayla não tem o suficiente para nocauteá-la ou finalizá-la no chão. Na verdade, Julianna também tem uma defesa muito boa no jiu-jitsu, ela melhorou muito. Ela não para, ela vai fazer a Kayla trabalhar muito. Kayla é forte. Vai ser interessante ver quem vai vencer. Eu acho que pode ir para os dois lados, mas acredito na (vitória da) Kayla por decisão", apostou Amanda.

Trilogia ou rivalidade inédita

Caso seu retorno seja confirmado, Amanda deve enfrentar a vencedora do duelo deste sábado. Se a previsão da baiana se concretizar e Kayla Harrison se sagre campeã peso-galo do Ultimate, a 'Leoa' terá um confronto inédito contra sua rival de preferência. Mas se Julianna Peña defender seu título com sucesso, Nunes teria pela frente uma trilogia no seu retorno ao octógono, já que as duas se enfrentaram duas vezes no passado, com uma vitória para cada uma.

