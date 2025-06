Alex Sandro elogia Equador e destaca marcação como ponto positivo do Brasil

Nesta sexta-feira, Alex Sandro falou do empate sem gols contra o Equador, em Guaiaquil, na estreia de Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira. O lateral esquerdo fez elogios ao adversário e destacou o espírito de equipe e a marcação como pontos positivos da Amarelinha no duelo.

"Jogar no Equador sempre foi muito difícil, é só ver os últimos resultados da Seleção Brasileira lá no Equador. É uma seleção que é forte fisicamente e tem ótimos jogadores tecnicamente também, é um time que conseguiu fazer pressão durante toda a partida, porém o nosso espírito de grupo, espírito de sacrifício, principalmente na marcação, é um dos pontos positivos que eu posso dizer que o grupo teve, e estão todos de parabéns por isso", disse.

"Sabemos que pouco a pouco temos que melhorar alguma coisas, pois até então é um novo treinador, novo sistema, novo entendimento, mas só tenho que dar parabéns a todos", completou.

Alex Sandro comentou que ter Ancelotti no comando do Brasil é sinônimo de felicidade do grupo.

"Sinceramente a gente sempre viu o Ancelotti na Europa, e tendo ele aqui na Seleção Brasileira realmente é um momento marcante para todos nós, não só para nós jogadores que estamos aqui, mas para todos os brasileiros também. Então acho que nós nos sentimos felizes de ter o Ancelotti como treinador e tenho que certeza que vai dar tudo certo, já está começando a dar tudo certo, o grupo está muito feliz com a presença dele, e agora mais importante na Seleção Brasileira são os resultados, tenho certeza que vão vir", analisou.

O lateral, por fim, projetou o confronto contra o Paraguai, na próxima terça-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo. Para ele, o ambiente ajudará o Brasil a conquistar a vitória.

"Jogar contra o Brasil parece que eles multiplicam a força deles e sabemos bem disso. Mas vamos jogar em casa, com a nossa torcida e tenho certeza que todo esse ambiente vai ser favorável para nós, nosso pensamento é único, é a vitória, e vamos fazer do início ao fim para conseguir", finalizou.

A partida contra o Paraguai, válida pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, será realizada às 21h45 (de Brasília). Se vencer, o Brasil, atualmente em quarto, com 22 pontos, ultrapassa o adversário, que se encontra em terceiro, com 24 somados.