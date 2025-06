Alcaraz vira jogo, vê Musetti desistir e volta à final de Roland Garros

O campeão de Roland Garros tentará repetir seu feito no próximo domingo. Carlos Alcaraz, atual número 2 do mundo, bateu de virada o italiano Lorenzo Musetti (#7) nesta sexta-feira, e terá a chance de disputar a final do torneio francês e defender seu título. O jovem de 22 anos demorou algum tempo para encontrar seu melhor tênis, mas quando o fez disparou no placar e viu o oponente abandonar no quarto set com uma lesão na coxa esquerda. O placar mostrava triunfou por 4/6, 7/6(3), 6/0 e 2/0.

A vitória mantém viva a grande temporada de saibro que Alcaraz vem registrando em 2025. O espanhol agora soma 21 vitórias e apenas uma derrota no piso este ano, com seu único revés vindo na final do ATP 500 de Barcelona, diante do dinamarquês Holger Rune. No período, Alcaraz foi campeão dos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma.

Em Roland Garros, Carlitos também vem registrando números impressionantes. Desde maio do ano passado, são 18 vitórias e só uma derrota no complexo, que veio na final de simples dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Alcaraz agora espera para conhecer seu adversário na final. A segunda semi tem o atual número 1 do mundo, Jannik Sinner, e o veterano sérvio Novak Djokovic.

Como aconteceu

O jogo começou com Alcaraz ameaçando mais o serviço de Musetti. O espanhol teve um break point logo no primeiro game e outro no sétimo, mas desperdiçou o primeiro com um erro não forçado e viu o italiano sacar bem para salvar o outro. Musetti viu sua primeira chance no décimo game, quando disparou uma direita cruzada indefensável e viu Alcaraz cometer dois erros não forçados. Então, diante de um set point, Carlitos anotou outro erro não forçado. Game e primeiro set, Musetti: 6/4.

O italiano sacava bem e variava bastante o jogo, o que limitava o poder de fogo da direita de Alcaraz. O espanhol até conseguiu sua primeira quebra no terceiro game do segundo set ao converter um break point com uma curtinha perfeita, mas voltou a cometer erros e perdeu o saque no game seguinte. Carlitos, contudo, aproveitou dois erros de direita de Musetti no 11º game e conseguiu outra quebra subindo à rede e definindo com um smash. Só que depois, Alcaraz cometeu uma dupla falta, viu Musetti disparar um winner de esquerda e cometeu mais um erro não forçado, perdendo o serviço outra vez. Logo, foi necessário um tie-break. Aí, sim, Alcaraz foi superior. Disparou na frente, abriu 6/1 e fechou pouco depois por 7/6(3), igualando a partida.

A igualdade deixou Alcaraz mais à vontade em quadra, e o espanhol passou a ser ainda mais agressivo. Logo no segundo game do terceiro set, uma ótima direita lhe deu dois break points. Carlitos perdeu o primeiro ao jogar uma esquerda na rede, mas converteu o segundo com outra excelente direita seguida de um smash que o italiano não devolveu. Depois disso, Musetti não conseguia mais manter seu nível, e o espanhol disparou no placar, somando quebras no quarto e no sexto games.

Musetti pediu atendimento médico e recebeu tratamento na coxa esquerda. À medida que o tempo passava, o italiano parecia menos capaz de igualar o nível que Alcaraz mostrava em quadra. Logo, o italiano abandonou a partida quando o placar mostrava 2/0 no quarto set.