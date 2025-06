Voltando de lesão, promessa do Santos celebra estreia na Vila Belmiro com vitória

O Santos venceu o Internacional por 3 a 1, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. O confronto foi especial para o atacante David Nogueira, que atuou pela primeira vez na Vila Belmiro. Titular no duelo, o camisa 9 celebrou a oportunidade de jogar no estádio.

"Ter a chance de jogar na Vila é mais um sonho realizado. A gente sabe dos grandes jogadores que já pisaram aqui, e para mim foi uma honra muito grande representar o Santos neste gramado. Desde pequeno, sempre tive o desejo de sentir a energia desse estádio, e agora tive essa primeira oportunidade de muitas, se Deus quiser. Fico muito feliz por viver esse momento e, principalmente, por ter ajudado a equipe a conquistar a vitória, que é o mais importante", afirmou.

Cria do futsal do Santos, David retornou recentemente após se recuperar de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, sofrida em junho de 2024, durante sua primeira convocação para a Seleção Brasileira sub-15. Desde então, o atacante alvinegro entrou em campo cinco vezes e marcou dois gols.

"É muito bom estar ganhando minutos novamente. Pude começar como titular nesses dois últimos jogos, depois que me recuperei da lesão, e estou me sentindo muito bem. Sei que é um processo e que vou seguir evoluindo com o tempo, mas, graças a Deus, hoje já me sinto mais forte e motivado para ajudar a equipe dentro de campo. Vou continuar trabalhando para buscar muitos gols ainda neste ano e para que a gente alcance nossos objetivos na temporada", concluiu.

Promessa das categorias de base do clube, David chegou ao Santos em 2016 e, aos oito anos, migrou para o campo. Desde então, acumulou artilharias, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15 e despertou o interesse de outros clubes do Brasil. Em abril do ano passado, renovou seu contrato com o Peixe até março de 2026.