Vini Jr. pondera empate da Seleção em estreia de Ancelotti: "Ele não teve tempo"

Vinícius Júnior fez questão de absolver o técnico Carlo Ancelotti de culpa pelo empate sem gols entre Brasil e Equador, nesta quinta-feira, em Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O atacante do Real Madrid rasgou elogios ao treinador, com quem trabalhou nos últimos anos no clube espanhol, e adotou um discurso otimista para o futuro da Seleção Brasileira em seu caminho até a próxima Copa do Mundo.

"Muito feliz com o Ancelotti junto com a gente, sempre falei que foi o melhor treinador com quem trabalhei. Ter a oportunidade de trabalhar na Seleção não tem coisa melhor. Ele não teve tempo para mostrar seu trabalho, foram só dois dias de treinamento. A equipe, a torcida tem que seguir junto, feliz, porque a Copa é logo ali e temos que estar juntos para fazer um excelente fim de Eliminatórias e depois a Copa do Mundo", disse Vinícius Júnior à TV Globo.

Carlo Ancelotti deverá comandar o Brasil em mais 11 jogos até o início do Mundial. O ciclo para a Copa é curto, mas ao menos o treinador italiano conta com alguns atletas de confiança, com quem já trabalhou em um passado recente, para ajudá-lo a acelerar processos.

Agora o elenco canarinho volta o foco para o seu próximo compromisso, terça-feira, contra o Paraguai, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo pode confirmar a classificação do Brasil para a Copa do Mundo, dependendo dos resultados.

"A gente vai com força máxima, jogar em casa é sempre bom, faz tempo que a Seleção não joga em São Paulo. Feliz em poder encontrar amigos e família, e o povo brasileiro. Espero que a gente consiga essa vitória", completou Vinícius Júnior.