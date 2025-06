Vini cria chances, mas ainda não brilha como no Real Madrid de Ancelotti

Do UOL, em Santos (SP)

Vini Jr. não brilhou, mas esteve nas principais chances do Brasil no empate em 0 a 0 com o Equador hoje, em Guayaquil, na estreia de Carlo Ancelotti.

O que aconteceu

Não dá para afirmar que Vini foi o mesmo do Real Madrid de Ancelotti, mas o atacante teve bons momentos no Equador. As oportunidades de perigo passaram pelos seus pés.

Muito feliz com o Ancelotti, o melhor treinador que eu já trabalhei. Não tem coisa melhor. Não teve tempo ainda, dois ou três treinos. A equipe e a galera têm que seguir juntos. A Copa é logo ali. Faremos excelente fim das Eliminatórias para se preparar para a Copa do Mundo Vini Jr, à TV Globo

Com a camisa 10, Vini Jr esteve perto de abrir o placar no primeiro tempo, em bola rolada por Gerson. O chute mascado parou no goleiro Valle.

No segundo tempo, Vini seguiu dando trabalho para Ordóñez e deixou os companheiros duas vezes em condição de gol. Na primeira, Richarlison furou. Na segunda, Casemiro bateu fraco.

Ancelotti incentivou a movimentação no ataque, mas Vini Jr ficou quase que todo o tempo na ponta esquerda, onde prefere. Nem quando Richarlison saiu o posicionamento foi alterado.

Vini teve uma finalização, criou duas chances, fez nove dribles e trocou 18 passes. Foram ainda quatro cruzamentos e 15 perdas de bola.

Em comparação com a derrota por 4 a 3 do Real Madrid para o Barcelona pelo Campeonato Espanhol, os números ainda foram abaixo. Nesse clássico movimentado, o brasileiro também só finalizou uma vez, mas deu duas assistências e três passes decisivos.

Pendurado, Vini Jr não levou cartão amarelo e estará à disposição do Brasil contra o Paraguai, terça-feira, na Neo Química Arena. Mais uma chance para ser o que era no Real Madrid de Ancelotti.