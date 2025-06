Vicente Luque aposta em vitórias estratégicas e estilo agressivo para voltar ao topo

De volta ao cenário de destaque na divisão dos meio-médios (77 kg), Vicente Luque tem um plano claro: somar triunfos estratégicos, manter o estilo agressivo e buscar confrontos relevantes. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o brasileiro detalhou como enxerga o momento atual da categoria e o que precisa fazer para se reposicionar entre os principais nomes na corrida pelo cinturão.

Após já ter figurado entre os cinco melhores do ranking, o atleta reconhece que a prioridade agora não é seguir uma trajetória linear rumo ao topo, mas sim aproveitar oportunidades que possam acelerar seu retorno à elite. Com compromisso marcado para abrir o card principal do UFC 316, que acontece neste sábado (7), em Newark (EUA), diante de Kevin Holland, ele acredita estar diante de uma chance valiosa para se destacar.

"É um grande evento e é uma luta que está bem posicionada e que os fãs estão ansiosos para ver. Para mim, isso alavanca muito. Já estive no Top 5, já provei que tenho qualidade para estar lá e, hoje, acho que é muito mais importante emplacar uma sequência e lutar de forma relevante do que subir degrau por degrau", destacou o atual 14º colocado do ranking da categoria.

Para ele, o caminho mais eficaz não está em enfrentar apenas adversários ranqueados, mas sim garantir vitórias impactantes contra nomes conhecidos. O lutador relembrou que, no início de sua trajetória rumo ao ranking, frequentemente enfrentava atletas fora do top 15, já que os mais bem colocados evitavam encará-lo.

"Percebi que preciso de uma sequência positiva, porque não tem como ir contra o resultado. Se estou vencendo, não tem como andar pra trás. Sempre foi isso que me levou ao topo. E não tem momento melhor para eu dar um salto e entrar naquela bagunça do Top 5 do que agora", afirmou.

Volta às origens

O brasileiro também destacou o papel do seu estilo como trunfo. Conhecido por atuações empolgantes, ele ocupa posição de destaque nas estatísticas de nocautes e finalizações da divisão - um diferencial que, segundo ele, pode ser decisivo para ganhar visibilidade e abrir portas.

"A luta contra o Themba Gorimbo foi um ponto de virada. Consegui voltar a lutar de forma agressiva, aproveitar as chances. Esse é o meu diferencial. Eu sei o que posso fazer ali dentro: dominar, nocautear, finalizar. É isso que o público quer ver", disse.

UFC 316

O UFC 316 será liderado pela aguardada revanche entre Merab Dvalishvili e Sean O'Malley, válida pelo cinturão dos galos (61 kg). No primeiro encontro, o georgiano levou a melhor com um domínio absoluto no wrestling. Agora, o ex-campeão busca recuperar o título apostando em ajustes estratégicos. No co-main event, Julianna Peña defende o cinturão do peso-galo feminino contra a estreante Kayla Harrison, ex-campeã do PFL e judoca olímpica de alto nível.

O 'Esquadrão Brasileiro' também estará representado. Além de Vicente Luque no card principal, as lutas preliminares contarão com Brendson Ribeiro, que enfrenta o invicto Azamat Murzakanov; Bruno 'Bulldog' Silva, escalado contra Joshua Van; e Ariane Lipski, que mede forças com a chinesa Wang Cong.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok