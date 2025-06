Veja cinco quesitos que o Corinthians precisa trabalhar durante a data Fifa

O técnico Dorival Júnior, pela primeira vez, tem uma semana livre para treinos desde que assumiu o Corinthians. O elenco se reapresentou nesta quarta-feira e só volta a campo na próxima quinta, diante do Grêmio, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube precisa dar atenção especial a alguns quesitos durante este período, tanto dentro das quatro linhas como nos tumultuados bastidores do Parque São Jorge. Abaixo, a Gazeta Esportiva lista cinco pontos que que precisam de atenção nos próximos dias.

Aumentar produção ofensiva

Quando Dorival foi contratado, sua missão a curto prazo era clara: ajustar a defesa. O Corinthians parou de sofrer gols em todos os jogos, mas passou a encontrar dificuldades no ataque.

O Timão tem apresentado um baixo rendimento ofensivo e, inclusive, está a três partidas consecutivas sem balançar as redes. A equipe precisa rapidamente encontrar o equilíbrio tão citado pelo treinador para não se afastar da parte de cima da tabela de classificação.

Recuperar lesionados

O departamento médico do Corinthians estava vazio, mas encheu nos últimos dias. Além de Gustavo Henrique, que passou por uma cirurgia de hérnia inguinal, Yuri Alberto (fratura em uma vértebra da coluna), André Carrillo (lesão muscular na coxa esquerda) e, por último, Raniele (lesão muscular na coxa esquerda), também se contundiram.

Yuri Alberto não deve se recuperar a tempo do próximo compromisso, mas a expectativa é que pelo menos um deles possa ficar à disposição de Dorival na próxima semana. Gustavo Henrique, por exemplo, já deu início ao processo de transição física.

Observar jovens da base

O comandante terá mais tempo para avaliar alguns jovens da base alvinegra. Diante das ausências por lesão e da dificuldade para contratar reforços pela escassez de recursos financeiros, os Filhos do Terrão podem virar soluções caseiras para posições carentes do elenco.

Na última semana, Dorival chamou quatro garotos para integrar as atividades do grupo profissional no CT Dr. Joaquim Grava. Foram eles: o meio-campista Luiz Gustavo Bahia (19 anos), o meia-atacante Dieguinho (17), e os atacantes Gui Negão (18) e Nicollas (16).

Acalmar ambiente político

Em meio à oscilação dentro de campo, o Corinthians convive com um caos político nos bastidores do Parque São Jorge. A diretoria interina presidida por Osmar Stabile está em busca de paz.

As últimas semanas foram marcados pelo afastamento de Augusto Melo e sua tentativa de reassumir o poder, além de protestos das torcidas organizadas na sede do clube. O meia Rodrigo Garro, em entrevista, admitiu que a crise "atrapalha" o time dentro de campo.

Melhorar aproveitamento como visitante

Outra missão de Dorival é melhorar o aproveitamento da equipe fora de casa. Forte na Neo Química Arena, o Timão é um dos piores visitantes do Brasileirão. Foram cinco jogos longe de seus domínios, com dois empates e três derrotas - 13,3% de aproveitamento.

O duelo entre Corinthians e Grêmio está marcado para as 20h (de Brasília).

A equipe alvinegra vem de um empate sem gols com o Vitória, na Neo Química Arena, e ocupa a 11ª posição da tabela de classificação da Série A, com 15 pontos.