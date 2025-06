Emiliano Díaz revela que tentou levar Vegetti para o Corinthians

Pablo Vegetti, destaque do Vasco, foi sondado pelo Corinthians durante a passagem do técnico Ramón Díaz pelo clube paulista. O treinador argentino já havia trabalhado com o atacante no clube cruzmaltino.

O que aconteceu

Emiliano Díaz, filho e assistente de Ramón no Corinthians, disse, em entrevista ao Charla, que conversou com Vegetti. A recusa partiu do próprio atacante, que disse ser muito identificado com o Vasco.

Outra situação que Vegetti pesou foi a concorrência no Corinthians. Com Yuri Alberto e Memphis no elenco, o argentino estava consciente de que teria de disputar uma posição.

Atuando pelo Vasco desde 2023, Vegetti soma 105 jogos, com 51 gols e 6 assistências. Apenas na atual temporada, são 18 gols em 30 partidas.