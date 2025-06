Vasco avança em preparação para duelo contra o São Paulo

Nesta quarta, no CT Moacyr Barbosa, o Vasco seguiu sua preparação para enfrentar o São Paulo, pela 12ª rodada do Brasileirão. A bola rola na próxima quinta (12/06), no Morumbis, às 21h30 (de Brasília).

Sob o comando de Fernando Diniz e sua comissão técnica, o elenco cruzmaltino participou de atividades com bola, enquanto os goleiros realizaram treinamentos de defesa.

Na noite do último sábado, a equipe carioca recebeu o Red Bull Bragantino, pela décima rodada do torneio nacional, permaneceu com dez pontos, na 15ª colocação da tabela, e só não entrou na zona de rebaixamento por critérios de desempate. O Cruzmaltino venceu apenas uma das últimas sete partidas (cinco derrotas e um empate) e busca retomar o caminho dos triunfos.

Os registros do treino realizado na manhã desta quinta-feira no CT Moacyr Barbosa ???? ? Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/M4CtwV5H7g ? Vasco da Gama (@VascodaGama) June 5, 2025

Como chega o São Paulo

Em virtude da Data Fifa, o treinador Zubeldía ainda tem seis dias para preparar o time visando o embate contra o Vasco. O Tricolor perdeu nas últimas duas rodadas e ocupa a 13ª posição na tabela, com apenas 12 pontos conquistados.

Além de Marcos Antônio, o departamento médico do São Paulo conta com: Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Ruan (dores no joelho direito), Igor Vinícius (lombalgia) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar).